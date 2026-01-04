Само сигнал или истина: Има ли публичен дом срещу “Партийния дом”?

Жители в центъра на София сигнализираха за публичен дом срещу Народното събрание - бившия“Партийния дом”. Хората се оплакват, че вече трета година в един от апартаментите на жилищната сграда “цъфти” бизнес с платена любов. Жриците на любовта и техните клиенти вдигали шум, нарушавали хигиената и притеснявали живущите, съобщава в свое разследване bTV.

"Публичен дом срещу партийния дом? Не, не звучи пресилено. Това е самата действителност. И лошото е, че при положение, че Народното събрание отсреща и е опасано с камери, до настоящия момент да не се вземат никакви мерки. Остава да поканят и някой от Народното събрание и да стане връзката абсолютна", казва обитател на сградата отсреща.

В сградата, където се помещава набедения за “публичен дом” има още кантори, офиси и живущи. Хората на няколко пъти сигнализират полицията, че имотът се използва за проституция.

"От повече от две години се нанесоха непознати за нас лица, които вкарват различни жени и ги посещават различни граждани, предимно чужденци, араби. И за нас е недопустимо. Мръсотията и шума са в изключителна степен. Отделно от това, повечето от живущите се оплакват, че постоянно в сградата се носят миризми на марихуана и други вещества, които вероятно се ползват", разказва столичани.

Проблемът на хората е главно в хаоса, мръсотията и шума, които по думите им съпътствали денонощно съмнителната дейност.

"Цапат и са изключително нагли и агресивни! Имаше повръщано в асансьора", казва жител на сградата срещу парламента.

"Първия път, когато разбрах , е появата на двама травестити, които пребиваваха там. Мъже, облечени в женски дрехи с червила, които се държаха доста фриволно. Крещяха включително и по улиците", споделя друг жител на сградата отсреща.

Законът, който регулира проституцията и сводничеството в България е Наказателният кодекс, приет през далечната 1968-а, в годините на "зрелия социализъм". Оттогава е "ремонтиран" десетки пъти, но и до днес не предвижда наказание за този, който продава тялото си. Престъпление е обаче е ако някой друг те склони да проституираш и печели от този бизнес – така нареченото сводничество. Системното осигуряване на терен за проституция също е престъпление.

Как е в другите държави?

В държави като Германия, Холандия, Белгия, Италия и Гърция проституцията е напълно легализирана, труженичките на любовта са регистрирани и плащат данъци. Когато нещо е на светло, то би работило с ясни правила, на конкретни отредени за целта места, без да безпокои и пречи на редовите граждани, смята адвокат. У нас такава регламентация няма.

С обществен контрол - така всъщност са управлявали проституцията още средновековните хора. Във френския град Каркасон, например, още през 14 век имало бордей в сграда, отдадена под наем от градската управа. Имало е стриктни правила на регистрация на работещите жени и изисквания за редовни лекарски прегледи. Името на съдържателката на дома Мадам Хугет четем в съдебни документи от няколко дела за глоби по оплакване на граждани, че в бордея работят нерегистрирани проститутки, както и такива с болести. Болните се отстранявали незабавно за лечение.

Така работели повечето бордеи в средновековна Франция, Италия, Англия, Холандия, а проституцията макар и грях, била обществено търпима, заради разбирането, че не може да се изкорени. Дори църквата я приемала за търпимо зло. Смятало се, че без бордей в града мъжките страсти и желания ще обезчестят порядъчни жени, ще развалят семейства и ще нарушат реда. А, процент от печалбата векове наред отивал за градските управи.

България е сред държавите, в които проституцията никога не е била регламентирана. Тя обаче винаги е съществувала - в сивата икономика, в тайни любовни квартири, дискретно, а понякога – не съвсем.

Оплакалите се обитатели на сградата до “Триъгълника на властта”, все пак се надяват държавата да обърне внимание на проблема им след този репортаж. Също и хазяите на имота, които казват, че не знаят какво става вътре.

Официални данни за броя на жриците на любовта у нас няма, но неофициални източници твърдят, че броят им вътре в страната надвишава 8 хиляди. Проституцията у нас остава в сивата зона – нито забранена, нито уредена. А докато законът мълчи, конфликтът между “личния бизнес“ и правото на нормален живот продължава.