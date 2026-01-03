Kак ще се отрази на зодията ви първото пълнолуние за 2026 г.

Първото пълнолуние за годината е тук и то влияе по различен начин на всеки зодиакален знак. Пълната луна изгрява в Рак на 3 януари, показвайки ни как да имаме вяра в целите и мечтите си.

Това е период за повторно свързване с мечтите, които преди сме изоставили. Сезонът на Козирог вече ни мобилизира и тази пълна Луна продължава да ни помага да растем и да се трансформираме. Въпреки че това е емоционален транзит, той се усеща пречистващ, докато се освобождаваме и се учим от минали грешки. Енергията на седмицата на пълнолунието отразява края на една история и началото на друга.

А ето как първото пълнолуние за 2026-а ще се отрази на всеки зодиакален знак:

Овен

Мощното пълнолуние в Рак ви напомня, че домът е там, където е сърцето ви. Това е мястото, където истинското ви аз процъфтява и където се презареждате от любовта и грижата, които получавате от тези, които ви подкрепят. Тази седмица Луната ви показва как да приоритизирате смислени проекти, докато работите от дома си.

Докато сезонът на Козирог ви кара да гледате към върха, ви се напомня също, че трябва да забавите темпото и да позволите на заземяващата енергия да ви подхранва. Възможно е да отключите теми от миналото, да се помирите с другите и да се научите как да укротите импулсивната енергия. Бъдете настоящи и дайте приоритет на грижата за себе си.

Телец

Подгответе се за много сътрудничества по време на пълнолунието в Рак, тъй като тази енергия ви позволява да създадете нови приятели и да укрепите съществуващите връзки. Това е и благоприятен период за вашия професионален живот, като Марс и Сатурн ви предлагат помощ и изваждат наяве амбициите ви. Важно е да не губите от поглед целите си и вместо това да намерите начини да укрепите връзката си с тях.

Това може да бъде и много романтичен период, Телец. Необвързаните хора биха могли да срещнат някого от приятелския си кръг, а тези, които са във връзки, може да прекарват повече време с партньора си.

Близнаци

Ако сте пренебрегвали теми, свързани с вашите финанси, това е лунният период, който ще ви върне в правилната посока. По време на сезона на Козирог, свършването на работата е лесно, както и започването на фазата на планиране. Ако сте били фокусирани върху разширяване и спестяване, този транзит ви позволява да видите материалните си притежания и всичко, което сте спечелили през последните шест месеца.

Има място за още, тъй като Юпитер все още влияе върху вашите финанси до средата на годината. Разбира се, напомняме ви да не бъдете безразсъдни и да продължите да развивате практични навици.

