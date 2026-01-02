Пеевски ще отвърне, имат ли скрита карта ИТН и БСП?

"Радев ни показа, че нищо ново не е научил, но и нищо старо не е забравил. Имаме добра и лоша новина. Добрата е, че имахме откровено открито политическо послание. Лошата новина е, че от чисто конституционната функция на държавен глава, който би трябвало да обединява нацията, беше засегната темата за еврото в негативен контекст, която разделя част от българските граждани", заяви по повод новогодишното слово на президента пред БНР политологът Милен Желев.

"Това беше президентът Радев, който обаче звучеше сякаш е неуспелият министър-председател Радев, сякаш това е опозиционният лидер Радев, който обаче няма своя политическа партия, който все още заема кабинета на "Дондуков" с впечатляващото постижение от втори мандат, т.е. той продължава да се радва на един учудващо, за някои, висок рейтинг по простата причина, че голяма част от българските избиратели гласуват по хейтърски съображения, от ненавист към опонентите. Но той има и голяма фен база от хора, които искрено вярват във всичко, което казва, и му симпатизират", коментира Желев.

Според него президентът все още не е решил дали ще излезе като играч на терена на следващи избори.

Протестите и какво ще се роди от тях?

Протестът беше на ценностна основа. Явлението ИТН в българския политически живот показа защо България не трябва да бъде президентска република, смята Милен Желев.

Според него картината при ИТН изглежда "доста мрачна като политически проект".

"ИТН все още имат някоя карта в ръкава и не са съвсем загубили битката. Същото се отнася и за БСП", смята политологът.

Той коментира и най-обсъжданата политическа фигура на площадите.

"Това привидно спокойствие - той се подготвя не знам дали е за скок, но за известно отмъщение срещу политическите му опоненти. Моето мнение е, че той се опитва да се лансира не просто като човек, който се бори срещу това, което не харесва, но и това е неговата природна същност - на човек, който мачка всичко по пътя си".

По думите му вероятно партията на Пеевски се намира в криза, защото за нея "сякаш е характерно да се охарчва по избори". "Сега се оказва, че пак трябва да се бръкнат", коментира Милен Желев.

Същото се отнася и за ГЕРБ-СДС, допълни той и бе категоричен:

"Изборите ще излязат скъпо не само на българската държава, но и на всички търговци на гласове. Това обаче не значи, че добрите ще победят лошите".

Според него хейтърският вот продължава да бъде решаващ, а очакването за следващото управление отново е за коалиция.