Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз

Момчето, което вчера претърпя тежък инцидент в Банско след удар от моторна шейна, е със счупен таз на две места, съобщава бащата Александър Филипов.

Инцидентът е станал вчера на една от пистите.

“След няколко спускания, решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС”, разказа Филипов пред Нова тв.

“Много го болеше. А аз се изплаших много”, добавя бащата на пострадалото дете.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионера заявиха, че бащата и детето по-късно са си тръгнали, а мъжът не е имал валидна лифт карта.

Филипов обаче е категоричен, че има “платинена сезонна карта”. “Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината”, обясни той.

“От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена”, добави бащата.