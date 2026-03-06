IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз

Видях детето как изхвърча, шейната не спря, разказва бащата

06.03.2026 | 09:34 ч. 12
Момчето, което вчера претърпя тежък инцидент в Банско след удар от моторна шейна, е със счупен таз на две места, съобщава бащата Александър Филипов.

Инцидентът е станал вчера на една от пистите.

“След няколко спускания, решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС”, разказа Филипов пред Нова тв.

“Много го болеше. А аз се изплаших много”, добавя бащата на пострадалото дете.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионера заявиха, че бащата и детето по-късно са си тръгнали, а мъжът не е имал валидна лифт карта.

Филипов обаче е категоричен, че има “платинена сезонна карта”. “Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината”, обясни той.

“От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена”, добави бащата.

Тагове:

Банско ски писта инцидент дете моторна шейна счупен таз ПСС
