IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

ПСС: В планината все още има лавинна опасност

Отрицателни температури, мъгла и облаци

22.02.2026 | 10:25 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

На много места все още има лавинна опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Температурите са отрицателни, облачно или мъгливо е, а на места има слаб вятър.

От ПСС добавят, че през последното денонощие не е имало инциденти с туристи.

В планините днес ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС БЧК лавини турсити мъгла сняг
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem