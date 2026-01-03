IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бурният вятър остави хиляди без ток във Враца и Мездра

Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите

03.01.2026 | 11:15 ч. 2
Хиляди абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии от ураганния вятър. Нанесени са щети по електропреносната мрежа, след като дървета са паднали върху проводници, паднали са и електрически стълбове, съобщи зам.-кметът на Враца Вероника Ценова.

Без ток са цялото село Бели Извор, отделни улици във Враца, както и планинското и най-голямо село в общината - Згориград. 

В Мездра прекъсване на електрозахранването има в града и селата Моравица и Руска Бяла.

Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите, пише БГНЕС.

