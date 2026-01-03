Бурният вятър остави хиляди без ток във Враца и Мездра

Хиляди абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии от ураганния вятър. Нанесени са щети по електропреносната мрежа, след като дървета са паднали върху проводници, паднали са и електрически стълбове, съобщи зам.-кметът на Враца Вероника Ценова.

Без ток са цялото село Бели Извор, отделни улици във Враца, както и планинското и най-голямо село в общината - Згориград.

В Мездра прекъсване на електрозахранването има в града и селата Моравица и Руска Бяла.

Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите, пише БГНЕС.