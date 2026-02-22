Мелони и Макрон отлагат среща на високо ниво за пръв път от 2020 г. насам

Италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон отложиха важна френско-италианска среща на върха, която беше насрочена за началото на април в Тулуза, съобщи френски дипломат пред Politico.

Мелони поиска от Макрон да отложи двустранната среща на върха за след срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен на 15-17 юни.

Италианският премиер отправи това искане на 12 февруари, когато двамата лидери се срещнаха на събитие за конкурентоспособност в белгийски замък, каза дипломатът, изключвайки всякаква връзка между отлагането и спор между двамата лидери по-рано тази седмица.

Планираната среща на върха в Тулуза трябваше да бъде важна демонстрация на френско-италианското приятелство и да поправи проблемните трансалпийски отношения, като събере двамата лидери и ключови министри, за да обсъдят общите политически приоритети.

Франция и Италия не са провеждали двустранна среща на върха на високо ниво от 2020 г., когато тогавашният италиански премиер Джузепе Конте се срещна с Макрон в Неапол. Срещата на върха в Тулуза щеше да бъде първата след подписването на Квириналския договор между Рим и Париж и след избирането на Мелони.

Макрон и Мелони се сблъскаха по редица теми, от миграцията до върховенството на закона.

Напрежението отново се изостри миналия четвъртък, когато Макрон разкритикува Мелони за това, че е казал, че убийството на 23-годишния крайнодесен активист Куентин Деранк в Лион миналия уикенд е "рана за цяла Европа“.

Мелони каза, че е "изненадана“ от реакцията на Макрон, поясни, че не е имала намерение да се намесва във вътрешните работи на Франция и в замяна преразгледа предишни спорове, като например когато френското правителство заяви, че ще наблюдава върховенството на закона в Италия дни след изборната победа на Мелони.

В същото време, през последните седмици Мелони се сближи все повече с германския канцлер Фридрих Мерц, като двамата проведоха двустранна среща на върха в Рим миналия месец и защитиха по-благоприятна за търговията икономическа програма, по-малко фокусирана върху френския натиск за правилата "Произведено в Европа“.

Отлагането на срещата на върха в Тулуза беше съобщено за първи път по-рано в събота от италианския всекидневник IlSole24ore.