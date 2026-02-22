Уиткоф: Нови мирни преговори ще се проведат до три седмици

Нов кръг от преговори с участието на украинската и руската делегации ще се проведе в рамките на три седмици и потенциално би могъл да доведе до среща на върха на най-високо ниво.

"Надяваме се, Джаред [Кушнър] и аз, че сме представили някои предложения на двете страни, които ще ги сближат през следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между [украинския президент Володимир] Зеленски и президента Путин. В някакъв момент може да се стигне до тристранна среща с президента [Доналд Тръмп]. Ще видим“, каза каза Уиткоф в интервю за Fox news.

Според специалният пратеник, Тръмп не иска да присъства на среща, освен ако не смята, че може да постигне най-добрия резултат.

Уиткоф също изрази надежда, че светът може да чуе "добри новини“ по този въпрос през следващите седмици.

Зеленски по-рано заяви, че следващият кръг от мирните преговори трябва да се проведе в Женева в рамките на десет дни.

На 18 февруари в Женева приключиха преговорите в тристранен формат с участието на представители на Украйна, Съединените щати и Русия.