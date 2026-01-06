Делян Георгиев: Кризата с боклука в Зона-3 ще продължи още дълго

Опасенията ми за усложняване на обстановката с боклука в “Зона 3”, включваща районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за жалост се потвърдиха. Това написа във фейсбук страницата си кметът на "Изгрев" Делян Георгиев.

"Днес стана ясно, че това, което прогнозирах в началото на кризата през месец декември, вече е факт. Обществената поръчка на Столична община за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване в нашите три района е обжалвана и пред Съда.

Въпреки, че “Комисия за защита на конкуренцията” се произнесе в полза на общината по този спор, фирмите участващи в търга, обжалваха решението ѝ пред съдебен състав. Това означава, че извънредното положение ще продължи още дълго и ще приключи неясно кога напред във времето", коментира Делян Георгиев.

Според него, район “Изгрев” трябва да се подготви поне още няколко месеца да “удържа фронта”, чистейки кварталите си със собствена техника, организация и работници, както през изминалия месец.

"Надеждата ми за скорошно разрешаване на проблема от страна на Столична община остава, но реалността и хипотезите при предстоящите съдебни дела на две инстанции, поставят сериозни пречки пред трайното му и бързо разрешаване.

Не бих се наел да прогнозирам, но вече има голяма вероятност, “блокажът” на процеса в “Зона 3” да трае до лятото на тази година", заявява Делян Георгиев.

Той изрази удовлетвореност от далновидността на районната администрация, която единствена от всички до момента, превантивно и адекватно успяла да подготви района за посрещане на тези тежки месеци. "Имаме готовност да продължим да работим колкото е нужно, недопускайки “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да се превърнат в сметище.

Разчитам на колегиалност и финансова подкрепа от страна на Столична община, както до сега, за да устоим и през следващите месеци. Заедно ще успеем!

“ИЗГРЕВ МОЖЕ!”, заявява в заключение Делян Георгиев.