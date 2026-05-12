Фон дер Лайен: Забраната на социалните медии в ЕС може да влезе в сила това лято

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че повишаването на възрастовата граница за социалните медии в целия Европейски съюз е на дневен ред и предложение може да бъде внесено още това лято.

"Вярвам, че трябва да обмислим отлагане на социалните медии“, каза Фон дер Лайен на конференция в Копенхаген за това как да защитим децата в ерата на изкуствения интелект.

"В зависимост от резултатите, бихме могли да излезем със законово предложение това лято", добави председателят на ЕК, цитирана от Politico.

Фон дер Лайен каза, че не иска да предопределя констатациите на експертна група, която в момента обсъжда безопасността на децата онлайн. Няколко държави, включително Франция, поеха инициативата да повишат възрастовата граница за социалните медии на 15 години или настояха за решение по въпроса в целия ЕС.

"Детството и ранната юношеска възраст са формиращи години и аз вярвам, че трябва да дадем на децата си повече време, за да станат устойчиви в тази уязвима фаза“, каза Фон дер Лайен.

Digital spaces provide immense benefits for learning and more. But the risks for our children are real. We must build a digital world in which they can grow up free and secure. Protected by the values Europe stands for ↓ https://t.co/gqEKtHcUN6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2026

Австралия е пионер

Председателят на ЕК твърди, че ЕС може да се поучи от пионера Австралия, която вече е повишила минималната възраст за използване на социалните медии на 16 години.

Повишаването на възрастовата граница не би означавало, че технологичните компании са освободени от отговорност, каза председателят на Комисията, докато настояваше технологичните фирми да направят своите платформи безопасни "по дизайн“, както е задължено съгласно закона за платформите на блока, Закона за цифровите услуги (DSA).

Ограничаването на достъпа до социални медии за определени възрасти зависи от "надеждна проверка на възрастта“, каза Урсула фон дер Лайен, посочвайки наскоро пуснатото приложение на ЕС за проверка на възрастта.

Това приложение получи много критики заради очевидни проблеми със сигурността, но фон дер Лайен настоя в Копенхаген, че "отговаря на всички изисквания“.