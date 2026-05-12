Какви са очакванията към "Прогресивна България" за съдебната реформа?

Промените в Закона за съдебната власт влизат за обсъждане в ресорната комисия. "Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет.

Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията ги определи като половината от първата стъпка към съдебна реформа.

"Изглежда новите управляващи са разделили съдебната реформа на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни промени.

Спешно е да се конституира нов ВСС и да се приемат нови правила,

да се ограничат правомощията на сегашния ВСС да кадрува. Първо ще приемат законопроекта и след това НС се очаква да приеме правилата за преценка на качествата на кандидатите. Крайно време е да се избере легитимен ВСС", заяви той в "България сутрин".

"Добре е, че този законопроект включва част от предложенията на опозицията. На правна комисия ще се изчистят спорните въпроси и трябва да се намери правилната формулировка. Обществото очаква да няма протакане", каза за Bulgaria ON AIR Цвета Маркова, ръководител на катедра "Национална сигурност" във Великотърновския Университет.

"Имам очаквания към професионалната квота. Има достатъчно можещи, знаещи и достойни колеги съдии. За политическата квота решенията минават на друга плоскост", подчерта тя.

Според Маркова би трябвало да се даде възможност съдиите, прокурорите и сдруженията с нестопанска цел да изразят становища и също да номинират.

По думите на Марков целта на процедурата е да не се стига до назначаване и след това проверка, а проверката да е преди избора.

Разпоредбата за главен прокурор би ограничила капацитета и би попречила ръководители от системата да допринесат за развитието ѝ по оптимален начин, на мнение е Маркова.

Няколко имена с недобри отзиви не би трябвало да компрометират цялата съдебна система,

а зависимостите биха могли да възникнат впоследствие, отбеляза тя.

Марков изтъкна, че в прокуратурата има проблем с високата степен на централизация, с отчетността на главния прокурор, с механизмите на намеса при извършени престъпления от страна на главния прокурор.

"Никой не разследва главния прокурор. Вероятно ще има сериозна съпротива от самата система", коментира той.

Марков добави, че опасенията на опозицията са основателни, както и опасенията това мнозинство да приема определени решения.

"Надявам се процесът по приемане на тези правила да продължи конструктивно. Властта изкушава, а рисковете от грешки стават много големи.

Цялостна съдебна реформа е изключително сложно да бъде направена, това е много дълъг процес", изтъкна той.

Според Марков следващите стъпки задължително трябва да изхождат от правителството и да се премине през целия ред с обществено обсъждане, работни групи и вземане на становищата на професионалната общност.