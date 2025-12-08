Криза с боклука в "Изгрев" няма да има, уверява кметът на района д-р Делян Георгиев

В навечерието на празничните дни столицата се сблъсква с тежки проблеми около сметоизвозването, но район "Изгрев" няма да допусне сценария, който вече се наблюдава в други квартали на София. Това увери кметът на района д-р Делян Георгиев в ефира на "Денят ON AIR", където коментира ситуацията след изтичането на концесионния договор за сметосъбиране.

"Има много саботажи. Има все още нагласяне на цялата система, тъй като екипите, с които разполага нашата районна администрация, които са абсолютно достатъчни, досега не са работили това. Синхронизираме системите, всичко ще бъде наред. Важното е, че криза с боклука в "Изгрев" няма да има", заяви д-р Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му администрацията получава множество сигнали и видеа, показващи как хора, идващи от други райони, докарват отпадък и го разпиляват около контейнерите. Той посочи и случаи, при които лица с ръкавици изваждат торби от кофите и ги разхвърлят по земята.

Кметът отказа да спекулира кой стои зад подобни действия, но ги определи като "неестествени" и "организирани".

Той сподели, че на фона на кризата в София район "Изгрев" успява да се справи благодарение на техника, осигурена чрез съдействие от външни лица, пожелали анонимност.

"Ние вече помагаме на другите райони. Предоставили сме нашата техника - тази, която Столична община трябваше да подсигури за "Изгрев", на тях. И реално тази техника, която беше за "Изгрев", в момента работи в "Подуяне" и в "Слатина", поясни д-р Георгиев.

Той заяви, че е готов да продължи да помага и смята, че районните кметове трябва да работят заедно, за да се овладее възникналата в столицата криза.

Кметът на район "Изгрев" съобщи, че след проверка на районната администрация е установено, че школа, свързана с министър Мариан Бачев, е ползвала помещения в читалище в района без законово основание в продължение на около десет години.

След действия от страна на читалищното настоятелство школата вече е напуснала сградата.

Делян Георгиев уточни, че районната администрация няма правомощия да сключва договори с подобни школи, а може единствено да реагира при сигнал - какъвто досега не е постъпвал.