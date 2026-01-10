АПИ: Сняг вали на проходите Превала, Пампорово и Рожен

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Сняг вали по проходите Превала, Пампорово и Рожен, казаха от Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. На терен са 40 машини, които обработват и опесъчават пътните платна.

В ниските части вали дъжд и пътищата са мокри и заснежени.

От пътното управление посочиха още, че температурата на Пампорово е около 1 градуса, а на Превала – нула градуса. Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

На прохода Рожен има закъсал тир. В момента се извършват действия по издърпването му, за да се освободи пътното платно.

Сигнал за паднали камъни е бил получен по обяд за пътя Смолян – Девин, в района на село Широка лъка, които вече са почистени.