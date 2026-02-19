Женевският хотел InterContinental е символ за справяне с тежка дипломация, но какво остана скрито?

Приведени около маса за двама в ресторанта на луксозен хотел са Стив Уиткоф, пратеникът на Белия дом, и Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на Великобритания. Зад тях се намира бюфет, отрупан с кроасани. Вдясно от тях са поднесени бекон, наденички и сирена, внимателно подредени от персонала в женевския хотел InterContinental.

Двамата мъже – единият милиардер с малък дипломатически опит, а другият ветеран, известен с централната си роля в посредничеството при сключването на големи международни мирни споразумения – са планирали не един, а два основни кръга преговори.

Залогът е бил краят на най-големия конфликт в Европа след Втората световна война и опитът на Америка да попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.

Присъствието на г-н Пауъл в петзвездния хотел подсказва колко много американците – и особено Уиткоф – ценят съветите му.

По време на едночасовия им разговор на четири очи в ресторант Woods, намиращ се в хотел InterContinental, те бяха посетени от Даниел Дрискол, министърът на американската армия, който стоеше над тях в спортните си дрехи.

След като Дрискол се извини и се оттегли в стаята си, Джаред Кушнер, зетят на Доналд Тръмп, превърнал се в дипломатически пратеник, се присъедини към тях, като издърпа празен стол от близката маса. Основната им тема беше ясна: предстоящите тристранни мирни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати, които ще се проведат в конферентна зала на горния етаж на хотела.

My dispatch from inside the InterContinental for this week’s Ukraine-Russia peace talks. I stayed at the 5-star hotel hosting Ukraine peace talks. This is what I saw https://t.co/Q0TL5wM6ym — Joe Barnes (@Barnes_Joe) February 19, 2026

Разговорите за ядрените амбиции на Иран и потенциален американски военен удар срещу Ислямската република се проведоха на отделно място от другата страна на Женевското езеро в малкото селце Колони.

В един момент Уиткоф беше чут да казва: "Няма начин руснаците да...“, преди да снижи глас, за да довърши изречението си.

InterContinental не е непознат за домакинството на важни дипломатически моменти

Коридор до рецепцията е украсен с изрезки от вестници от разговорите на Джо Байдън и Владимир Путин през 2021 г., когато бившият американски президент се опита да разубеди руския си колега от нахлуване в съседна Украйна.

Наред с това са снимки от срещата на върха на Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през ноември 1985 г., която сложи край на Студената война, а сър Тони Блеър, Фидел Кастро и Нелсън Мандела също красят стените.

За разлика от много водещи хотели, InterContinental в Женева е построен с мисъл за дипломация. Всичко - от способността му да се справя с пристигането на огромни кортежи до дискретните му входове - е било обмислено по време на строителството му.

Неутралността на Швейцария и местоположението ѝ само на минути от европейската централа на Организацията на обединените нации, Световната търговска организация и Световната здравна организация само допринасят за пригодността ѝ като място за разговори на високо ниво.

Етаж над галерията със спомени, масите бяха подредени за последната дипломатическа конфронтация във вторник между Украйна и Русия, като американските и швейцарските им организатори бяха начело на масата.

Това беше третият кръг от тристранните преговори, посредничени от САЩ, между воюващите страни, докато Тръмп се стреми към бърз край на украинския конфликт, който навлиза в петата си година следващата седмица.

Преди разговорите Рустем Умеров, главният преговарящ на Украйна, едва ли приличаше на човек, който е на път да се съгласи с максималистките искания на Русия да отстъпи големи територии като цена на прекратяване на огъня.

От балкон с изглед към фоайето на хотела, Умеров махна и вдигна палец нагоре на колегите си под него. С други сътрудници той пи кафе и разгледа два бюфета с хапки, внимателно подредени на масите пред залата за преговори.

Няколко часа по-късно персоналът на хотела започна да разчиства фоайето, премествайки нищо неподозиращите гости в малкия бар Les Nations и затръшвайки вратите и гледката към главния атриум. Това беше съпроводено от воя на сирени и колона от дузина превозни средства, крещящи в кръга на завоя на хотела.

Руската делегация, водена от Владимир Медински, историк и помощник на Кремъл, влезе в сградата, за да започне преговори. Пътуването им ги отведе на юг от Москва, през Турция и Италия, до Женева – вероятно защото Полша и Германия щяха да им откажат достъп до въздушното си пространство.

Освен около шест часа разговори между украинци, руснаци и американци, денят беше тих, като чакащите отвън, включително Пауъл и екип от британски служители, се колебаеха относно новините от залата.

Когато разговорите приключиха във вторник вечерта, мълчаливият Умеров премина през фоайето на хотела до чакащото си превозно средство, за да бъде ескортиран от полицията до посолството на Украйна, за да говори с президента на страната Володимир Зеленски, чрез защитена линия.

По-късно украински служител заяви пред The Telegraph, че пратениците на Киев и Москва са се споразумели да не се критикуват взаимно или да обсъждат публично разговорите си.

По това време Пауъл вече беше тръгнал на вечеря с Уиткоф в хотел Four seasons на брега на Женевското езеро, но останалите британски служители бяха информирани за дискусиите от Сергий Кислица, един от помощниците на Зеленски.

Въпреки очевидното примирие по време на брифинга, държавните медии от двете страни публикуваха статии, в които се твърди, че разговорите са били напрегнати.

Украйнският президент отиде по-далеч, обвинявайки Москва в опит да "проточи преговорите, които може би вече навлизат в последния си етап“.

Това беше завоалиран намек за присъствието на Медински, за когото украинските служители се опасяваха, че ще блокира всеки напредък с твърди искания за капитулация.

На фона на остротата американските служители бяха по-оптимистични, обявявайки, че разговорите ще бъдат възобновени в сряда сутринта.

И след това Дрискол, все още облечен в сивия си костюм от преговорите, беше забелязан в бара Les Nations на хотел InterContinental, пиейки халби бира и шегувайки се с колегите си, докато други изглеждаха, че са се оттеглили по леглата си за през нощта.

В сряда сутринта нямаше закуска, поне на публични места за американците, а преговорите започнаха бързо малко след пристигането на руската делегация, отново под строга охрана. Руснаците излязоха първи от стаята, като Медински твърди, че разговорите са били "трудни, но делови“.

Украинското послание беше подобно. "Дискусиите бяха интензивни и съдържателни“, каза Рустем Умеров пред репортери, включително пред The ​​Telegraph, които бяха в хотела.

Украински служител отново намекна, че между Киев и Москва все още е в сила примирие след брифинг. Такъв обаче не се проведе.

Току-що излязъл от залата за преговори, втори украински служител подчерта, че е постигнат напредък между двете страни в дискусиите за това как техните военни ще подходят към края на войната.

Източникът обаче предполага, че същото ниво на детайлност не е постигнато в политическите преговори, които обхващат сложните въпроси за размяната на територии и гаранциите за сигурност.

Сега е ред на американците да оценят къде се намират както Зеленски, така и Путин, преди да организират още един кръг от преговори.

Американски служител, запознат с дискусиите, заяви, че скоро ще се върнат в Женева.