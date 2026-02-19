Петкова оставя стабилни публични финанси на новия министър

Министърът на финансите Теменужка Петкова предаде поста на служебния министър Георги Клисурски и заяви, че в наследство той получава стабилни и устойчиви публични финанси.

Петкова посочи, че е запознала новия служебен министър с дейността на министерството през последната една година и състоянието на публичните финанси.

"Отбелязахме стратегическото решение за България да бъде член на еврозоната от 1 януари 2026 година в резултат на това, че страната ни успя да изпълни всички критерии за членство в еврозоната. Това е един безспорен успех за страната, мечта на поколения български граждани“, каза Петкова, добавяйки, че въвеждането на еврото у нас се осъществява плавно и без сътресения.

Досегашният финансов министър припомни информацията от последните дни, че на база отчетните данни към 31 декември 2025 година изпълнението на бюджета показва, че дефицитът е 3% от БВП на страната, подчертавайки, че по този начин правителството е успяло да опровергае всички допускания и коментари за рекорден дефицит.

"Състоянието на публичните финанси смея да твърдя, че е стабилно. Оставяме наистина едни устойчиви публични финанси, което беше и една от основните цели на нашето правителство“, каза Петкова.

По думите ѝ е било обсъдено и състоянието на публичните финанси към настоящия момент, като към 31 януари 2026 година бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма е положително в размер на 212 млн. евро. Петкова подчерта, че това е добра новина, защото в момента публичните финанси се намират в условията на удължителен бюджет.

"Трите основни приоритета на МФ в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините", каза министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски.

По думите му през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, насрочени за 19 април, като министерството ще има ангажимента да обезпечи финансово провеждането им.

Клисурски посочи, че друг приоритет е внасянето на втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март, което ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след тази дата.

"Ние ще работим професионално, както винаги, спокойно и убедително в интерес на гражданите на Република България“, каза Клисурски.