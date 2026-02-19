IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Класиката "Замълчи, замълчи" в изпълнение на Мими Николова и Цецо Елвиса

"За жените с любов" е новата музикална програма на Цветелин Атанасов

19.02.2026 | 17:37 ч. 1

"За жените с любов" е новата музикална програма на Цветелин Атанасов – Елвиса. 

Специален гост в шоуто ще бъде легендата Мими Николова, с която Елвиса ще изпее новата им дуетна версия на класиката "Замълчи, замълчи".

"За нас беше важно да възродим тази легенда и да реабилитираме изключителната легенда Мими Николова. Много скромен и земен човек, който заслужава повече внимание. Мими Николова е вдъхновение. На 87 години не е мръднала гласово. Много енергичен човек, от който можем само да се учим", сподели певецът в "България сутрин". 

Идеята е с носталгия да върнем хората от това поколение и младите да чуят какви неща са се правили едно време, уточни Елвиса.

Мими Николова ще бъде специален гост на концерта на Цецо Елвиса на 6 март в Sofia Live Club.

"Имам три албума с авторска музика, на този концерт хората ще видят, че Цецо не е само имитатор. Решихме да бъде подарък към дамите, музиката ми е докосваща, любовна, лирична", подчерта Елвиса пред Bulgaria ON AIR

Да заповядат кавалерите, за да платят сметката, пошегува се гостът в студиото.

"Обуйте си танцувалните обувки и се подгответе за пътуване във времето. Поводът 8 март е много хубав, нещата ще придобият специален смисъл", отбеляза той.

Със своя проект Цветелин Атанасов – Елвиса иска да възкреси и други позабравени български песни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Мими Николова песен
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem