Класиката "Замълчи, замълчи" в изпълнение на Мими Николова и Цецо Елвиса

"За жените с любов" е новата музикална програма на Цветелин Атанасов – Елвиса.

Специален гост в шоуто ще бъде легендата Мими Николова, с която Елвиса ще изпее новата им дуетна версия на класиката "Замълчи, замълчи".

"За нас беше важно да възродим тази легенда и да реабилитираме изключителната легенда Мими Николова. Много скромен и земен човек, който заслужава повече внимание. Мими Николова е вдъхновение. На 87 години не е мръднала гласово. Много енергичен човек, от който можем само да се учим", сподели певецът в "България сутрин".

Идеята е с носталгия да върнем хората от това поколение и младите да чуят какви неща са се правили едно време, уточни Елвиса.

Мими Николова ще бъде специален гост на концерта на Цецо Елвиса на 6 март в Sofia Live Club.

"Имам три албума с авторска музика, на този концерт хората ще видят, че Цецо не е само имитатор. Решихме да бъде подарък към дамите, музиката ми е докосваща, любовна, лирична", подчерта Елвиса пред Bulgaria ON AIR.

Да заповядат кавалерите, за да платят сметката, пошегува се гостът в студиото.

"Обуйте си танцувалните обувки и се подгответе за пътуване във времето. Поводът 8 март е много хубав, нещата ще придобият специален смисъл", отбеляза той.

Със своя проект Цветелин Атанасов – Елвиса иска да възкреси и други позабравени български песни.