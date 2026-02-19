Китайските зодии с най-много късмет в годината на Коня

На 17-и февруари беше посрещната китайската нова година. Тя ще продължи до 5-е февруари 2027 г. и е под знака на Огнения кон. За някои новата година носи и нов късмет, повече хубави моменти, печеливши възможности и благополучие. Ето кои са късметлиите, според "Liverpool Echo".

Тигър -1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Влизат в годината, пълни с късмет. За тях ще има микс от щастие, значими връзки и личен растеж. Звездите са на тяхна страна. Кариерата и финансите цъфтят, връзките се развиват чудесно. Просто Тигрите трябва да са внимателни с думите и действията си. Да не са импулсивни, това ще доведе до спорове. Нека са внимателни, когато подписват договори, и всичко ще е наред.

Маймуна - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Благословени са със стабилен и последователен прогрес през годината. Скрити благословии за тях. Късметът им е голям, ще са в безопасност и усещат сигурност. Активна година, с много пътувания, а и възможност за смяна на работата. Пътуванията през февруари, юни и октомври носят много полезни неща. Любовният им живот се подобрява. Необвързаните ще срещнат специален човек - да не пропускат събирания с компанията и интересни събития.

