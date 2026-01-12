Жилища и наеми скачат в ЕС, ние сме в челото по поскъпване за 10 г.

Жилищата в Европейския съюз са поскъпнали през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период година по-рано, като цените на недвижимите имоти са се увеличили с 5,5%, а наемите – с 3,1%, показват данни на статистическата служба на ЕС Евростат.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. цените на имотите са нараснали с 1,6%, докато наемите са се повишили с 0,9%.

Данните на Евростат сочат още, че в периода от 2015 г. до третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили общо с 63,6%, а наемите – с 21,1%.

През последните десет години най-голямо поскъпване на недвижимите имоти е отчетено в Унгария – с цели 275%. Следват Португалия със 169%, Литва със 162% и България със 156%.

Финландия е единствената държава в ЕС, в която цените на жилищата са по-ниски в сравнение с 2015 г. – спад от 2%.

В същия период най-значителен ръст на наемите е регистриран отново в Унгария – със 107%, следвана от Литва с 85%, Словения със 76%, Полша със 75% и Ирландия със 74%.