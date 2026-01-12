IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Жилища и наеми скачат в ЕС, ние сме в челото по поскъпване за 10 г.

Най-рязък ръст има в Унгария

12.01.2026 | 00:55 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жилищата в Европейския съюз са поскъпнали през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период година по-рано, като цените на недвижимите имоти са се увеличили с 5,5%, а наемите – с 3,1%, показват данни на статистическата служба на ЕС Евростат.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. цените на имотите са нараснали с 1,6%, докато наемите са се повишили с 0,9%.

Данните на Евростат сочат още, че в периода от 2015 г. до третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили общо с 63,6%, а наемите – с 21,1%.

През последните десет години най-голямо поскъпване на недвижимите имоти е отчетено в Унгария – с цели 275%. Следват Португалия със 169%, Литва със 162% и България със 156%.

Финландия е единствената държава в ЕС, в която цените на жилищата са по-ниски в сравнение с 2015 г. – спад от 2%.

В същия период най-значителен ръст на наемите е регистриран отново в Унгария – със 107%, следвана от Литва с 85%, Словения със 76%, Полша със 75% и Ирландия със 74%.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

наем жилища
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem