Украйна е изправена пред сериозна криза с наборната военна служба, точно както Володимир Зеленски предупреди, че продължителният конфликт в Близкия изток ще попречи на усилията ѝ за борба с руската инвазия.

По-рано тази година министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров призна, че в Украйна има два милиона укриващи се от военна служба и стотици хиляди други, които отсъстват без разрешение.

The Independent разговаря с украинци на място за реалността на ситуацията, точно когато натискът върху разкъсваната от война страна нараства и на други места. През последните седмици администрацията на Тръмп премести фокуса си от Украйна към конфликта с Иран, докато мирните преговори са в застой, а Владимир Путин започна пролетната си офанзива.

В интерю, публикувано точно на Великден, Зеленски предупреди, че продължителната война в Близкия изток може допълнително да подкопае подкрепата на САЩ за Украйна, което да доведе до намаляване на доставките на основни ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът“.

Откакто пълномащабното нахлуване започна преди четири години, Украйна не се поддаде на най-добрите оценки на своите съюзници и сдържа руската атака. Сега тя преминава към война на изтощение и се хвали, че силите ѝ убиват повече руснаци, отколкото Москва може да вербува на месец.

Но тъй като характерът на войната в Украйна се променя – от енергична защита срещу кървавите сътресения от началото на 2022 г. до безмилостен, мъчителен конфликт, в който малцина изпратени на фронта очакват да се завърнат – министър Федоров разкри мащаба на проблема с наборната военна служба пред парламента през януари.

В допълнение към двата милиона украинци, издирвани за избягване на мобилизация, украинската прокуратура твърди, че от 2022 г. насам са образувани около 290 хиляди дела срещу войници за изоставяне на постовете им.

Бягство от военна служба

Някои войници са публикували видеоклипове на бягството си от военната служба през Карпатите до изгнание в съседни страни.

Въпреки че шансовете им за оцеляване са далеч по-добри, отколкото би могъл да се надява всеки руски войник, "коефициентът на убийства“ се оценява на около един загинал украинец на всеки осем или повече руснаци.

37-годишният "Денис“ избягва военната служба. "В началото на войната аз самият отидох при комисаря. Тогава всички отиваха и казваха: "Вземете ни!“ Аз бях същият. Казаха ми: "Все още не ни трябваш, прибирай се, ще те извикаме.“

"По-късно видях всичко, което се случваше – несправедливостта, много хора, които си купуват измъкването, недосегаемите, докато други са натикани в автобус, въпреки че са болни. Украински войници обстрелват руски позиции на фронтовата линия в Харковска област", разказва Денис.

"В момента имам болен баща и трябва да се грижа за него. Ако загубя ръка или крак, няма да мога да помагам на никого повече. Но ако руснаците отново се окажат пред Киев и всички служат – тогава и аз ще отида“, добавя той.

На фронтовата линия войниците, казват, че са изтощени, но също така знаят, че са твърде "полезни“, за да бъдат ротирани. Близо до Запорожие, пилот на дрон разказва за това, че е бил в действие като пехотинец три години непрекъснато, преди да премине към дронове.

"Хората гледат на присъединяването към армията като на еднопосочен билет, защото не виждат ротации“, казва Александър Мерезхо, председател на парламентарната комисия по външни работи на Украйна и добавя:

"Ако знаеха, че ще се бият една година и това е всичко, и могат да си починат, тогава щяха да бъдат по-склонни да се присъединят към армията".

"Този ​​въпрос е психологически, защото ако погледнете количеството мъже, имаме достатъчно човешки ресурси, за да продължим да се борим 10 години и дори повече. Ключовият проблем е как да управляваме тези ресурси и как да създадем психологически стимули, защото ако видите армията от укриващи се от военна служба, няма да искате сами да се биете", казва Мерезхо.

Украйна разчиташе на огромен брой доброволци в началото на инвазията на Русия и избягваше да мобилизира млади мъже във войната. Когато беше въведена наборна военна служба, тя беше за мъже над 30 години, а най-ниската възраст за задължителна служба остава 25 години.

Управляващата партия "Слуга на народа“ на Зеленски подчерта, че тъй като младите хора представляват бъдещето на нацията, те трябва да бъдат пощадени от най-лошото от войната.

Схема, която да им предлага стимули за присъединяване към въоръжените сили, с огромни облаги при постъпване в армията, се оказа неуспешна, след като местната преса съобщи за висок брой жертви.

Евген Карас, командир на Рейдовия полк от оператори на дронове, който се е явила доброволно да служи, когато Русия нахлу за първи път през 2014 г., казва, че "нито една голяма война не е спечелена от доброволци“.

Преди две години в Славянск майор от пехотен батальон говори за това как неговият командир е вземал подкупи, за да даде на хората време да излязат в отпуск, определял е по-висока цена, за да ги държи далеч от фронтовата линия, и е продавал дажбите и други ресурси, разпределени на дезертирали мъже.

"Виждаме много скандали относно проблеми с мобилизацията“, казва Карас. "Като доброволец през 2014 г. и 2022 г., разбирам, че никоя държава в света не може да произведе достатъчно, за да се бием. Нуждаем се от милиони доброволци.“

Като министър, Федоров, завършил мениджмънт в Йейлския университет, ръководи проект за превръщането на украинските сили в центрове, основани на данни, където решенията се вземат въз основа на статистика и строги системи за отчетност, въведени за борба с корупцията.

Неговият екип вярва, че ще има много по-голям фокус върху решаването на проблемите с човешката сила – въпреки че Украйна упорито държи фронтовата линия през последните четири години.

"Съветско безразличие"

Бригаден генерал Андрий Билецкий, командир на Трети корпус, който контролира около 12% от фронтовата линия, казва, че Трета бригада, която той е сформирал – сега част от Трети корпус – е с прекалено много участници и е "90% доброволци“.

През последните четири години Украйна се превърна от армия от съветски тип в световен лидер в съвременната война с дронове. Но много офицери и войници казват, че подходът на някои висши ръководители не е настигнал изоставането и все още има "съветско“ отношение на безразличие към войниците на място.

"Те отиват там, където се доверяват на принципа на поделението, на командирите на поделението. Те се доверяват, че ще има високо образование, високо ниво на управление, сплотени групи и добро оборудване“, добавя той.

Избягващите военна служба в Украйна рискуват да бъдат преследвани по улиците и изпратени в най-опасните райони с малък шанс да се върнат. В резултат на това мнозина живеят в криене, ако не могат да избягат, избягвайки да се появяват публично от страх да не бъдат хвърлени в превозно средство, ако бъдат разпознати.

"Дайте на тези хора увереност, че ще получат добро обучение и добър командир, и повечето от тях ще отидат [да се запишат]. Подобрете обучението, подобрете качеството на сержантите и офицерите по-долу и ще получите нормален брой с мобилизацията", казва Билецки.

"Като се вземе предвид разликата в загубите между нас и руснаците, средно тя е от 8,5 до 11 пъти. Като се имат предвид такива загуби, не се нуждаем от толкова огромен брой мобилизирани войници.

"По-добре е да не мислим за броя, а за тяхното качество“, добавя той.

Това, както се очаква скоро да демонстрира Федоров, ще включва проверка на качеството на висшето военно ръководство на Украйна.