Емануил Йорданов: Отново не виждаме изявени юристи в листите

За поредна година в кандидатдепутатските листи не виждаме изявени юристи, заяви пред Bulgaria ON AIR бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.

"Единственото изключение, за което се сещам, е Таня Дончева в БСП, поздравления за Крум Зарков. Това, което се наблюдава в българската политика, е, че изобилстват лидерските партии. На лидерската партия не ѝ трябват качествени хора. Там лидерът излиза отпред, събира доверие, всички останали са без значение. Няма как да правиш съдебна реформа без да си влизал в съдебна зала", подчерта Йорданов.

Според него проблемът с прокуратурата не е само персонален.

Емил Дечев, Русинова и Пепи Еврото

"Когато търсиш доверие, е нормално да застанеш с лицето си срещу хората, а не да пишеш писма. По отношение на нея висят множество въпроси, но които ако не бъде отговорено, няма кой да ѝ повярва. Сухи фрази не вършат работа. Далеч съм от мисълта, че "Гранична полиция" може да сгреши справка за това кой как е преминал границата", изрази мнение Йорданов.

Според него трябва да се докажат неподходящи действия и контакти, които увреждат престижа на съдебната система.