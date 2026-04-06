Разузнаването на Южна Корея: Дъщерята на Ким Чен Ун е сигурен наследник

Южнокорейската разузнавателна агенция вече вярва, че дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен Ун е позиционирана като негов наследник, заявиха законодатели в понеделник, позовавайки се на неотдавнашно публично показване на тийнейджърката, докато шофира танк, което вероятно е имало за цел да разсее всякакви съмнения.

Националната разузнавателна служба (NIS) заяви пред законодателите, че оценката ѝ не се основава на косвени изводи, а на това, което тя описва като "достоверна разузнавателна информация“, събрана от агенцията, според брифинги на членове на управляващата и опозиционната партия след закрито парламентарно заседание.

NIS заяви, че изображенията на дъщерята, шофираща танк, са имали за цел да подчертаят предполагаемите ѝ военни способности и да разсеят съмненията относно наследница от женски пол, казаха законодателите.

Държавната медия на Северна Корея KCNA публикува миналия месец снимки на Ким и дъщеря му, които шофират нов танк. Преди това бяха разпространени и снимки как двамата стрелят с пушки.

Подобни сцени са предназначени да отдадат "почит“ на публичните военни изяви на самия Ким в началото на 2010-те, когато той се е подготвял да наследи собствения си баща, заяви депутатът от управляващата Демократическа партия Пак Сун-уон.

Последната оценка на дъщерята на Ким, за която се смята, че е на около 13 години и се казва Ким Чу Е, е продължение на по-ранен анализ на разузнавателната агенция, според който тя вероятно е била подготвяна да наследи баща си.

Повторното присъствие на Ким Чу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да облекчи съмненията относно женския наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване, заявиха законодателите, позовавайки се на NIS.

Законодателите вече са заявявали, че агенцията смята, че все по-видната ѝ роля предполага, че тя вече се третира като фактически втората най-висока фигура в ръководството на Севера.

Законодателят от Партията на народната сила Ий Сонг-куен заяви, че NIS отбелязва, че предположенията, че по-малката сестра на Ким, Ким Йо Чен, може да е недоволна от фокуса върху Ким Чу Е, са неуместни, тъй като Ким Йо Чен не притежава независима власт.

Някои експерти от Северна Корея обаче призовават за предпазливост при тълкуването на изображенията като окончателни сигнали за наследяване.

Хонг Мин, анализатор в Корейския институт за национално обединение, заяви, че само появата на дъщерята с танк е недостатъчна, за да се заключи, че е потвърдена за наследница на Ким, отбелязвайки, че тя се е появила заедно с баща си, а не самостоятелно, за разлика от самостоятелните военни появи на Ким Чен Ун по време на подготовката му за превъплъщение.