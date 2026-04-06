Европейските правила ще изсветлят пазара на краткосрочни наеми у нас

С влизането в сила на новия европейски регламент за пазара на краткосрочни наеми се очаква спад в предлагането. В даден момент през годината много нерегламентирани обяви ще изчезнат от платформите, което ще доведе до повишаване на цените. Това е естествена корекция, тъй като в момента цените на нощувките в България са значително под средните за Европа. Това коментира Борис Павлов, предприемач, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

От 20 май в Европейския съюз влиза в сила нов регламент, който ще промени начина, по който функционира пазарът на краткосрочните наеми.

По думите на Павлов става дума за създаване на обща система за обмен на данни между държавите членки и платформите за краткосрочно отдаване на имоти.

“Всяка държава ще трябва да осигури дигитална точка - своеобразен API интерфейс, чрез който да предоставя информация кои имоти са регистрирани, какви са регистрационните им номера и дали има проблеми с тях. От своя страна платформите ще подават данни за обявените имоти - колко нощувки са реализирани, колко гости са посрещнати и други ключови показатели. При установени несъответствия държавата ще може да изисква премахване на съответния имот от платформите.“

Регламентът няма да засегне само големите международни играчи, а всички платформи с над 4500 обяви, включително и по-малки регионални такива. Той ще важи за всеки имот, който се отдава краткосрочно в рамките на ЕС, подчерта още Павлов.

Той отбеляза, че България до голяма степен вече е подготвена за тези промени. Още в края на 2019 г. и началото на 2020 г. у нас беше въведен регистрационен режим, който до голяма степен съвпада с европейските изисквания. Необходимо е обаче законодателството да бъде обновено, за да се постигне пълен синхрон с новите правила. Въпреки това не се очакват съществени промени за потребителите – нито за от страна на собствениците, нито за наемателите.

Основният ефект ще бъде засилен контрол и изсветляване на сектора. Според Павлов около половината от имотите, които в момента се отдават краткосрочно в България, все още оперират в сивия сектор. След влизането в сила на регламента това ще стане практически невъзможно, тъй като нерегистрираните имоти няма да могат да се рекламират в платформите, а самостоятелното намиране на клиенти е изключително трудно.

„Това ще доведе до почти пълно изсветляване на сектора“, подчерта той, като допълни, че процесът е здравословен за пазара.

По отношение на ползите за потребителите той изтъкна, че най-важната ще бъде повишената сигурност. Очаква се значително намаляване на измамите с фалшиви обяви, както и въвеждане на определени минимални стандарти за местата за настаняване.

„Административната тежест за собствениците няма да се увеличи съществено, тъй като тя съществува още от 2020 г. Въпреки че данъците не са високи като стойност, но са различни видове - туристически, патентен, осигуровки.“

Според Павлов обаче първата стъпка трябва да бъде пълното изсветляване на сектора, след което може да се мисли за облекчаване на процедурите.

По думите му пазарът на краткосрочни наеми в България е преминал през сериозни колебания през последните години. След пик през 2019 г. е последвал спад от около 50% по време на пандемията, а в момента секторът отново е във възход. Наблюдава се и ясно изразена сезонност, особено по Черноморието и в зимните курорти, докато в големите градове като София и Пловдив търсенето е по-равномерно през цялата година.

Предстои и корекция на цените нагоре, която обаче не се дължи на класически икономически фактори като инфлация или търсене и предлагане, а именно на регулаторните промени, уточни Павлов. В дългосрочен план нивата ще зависят от това доколко България успява да се развива като туристическа дестинация.

Той коментира и темата за т.нар. „овъртуризъм“, като подчерта, че в много случаи краткосрочните наеми неправомерно се посочват като основен виновник. Според него новият регламент ще даде реални данни, на базата на които могат да се правят адекватни политики. В България подобен проблем засега не съществува, а дори напротив - значителен процент от жилищата, особено в София, остават необитаеми.

По отношение на инвестициите в имоти Павлов отбеляза, че доходността от краткосрочно отдаване варира в зависимост от пазарния цикъл. В момента тя често е по-ниска от тази при дългосрочните наеми, но очакваното намаляване на предлагането може да промени тази тенденция в рамките на следващата година до година и половина.

„Това, което предстои, е една добра възможност за хората, които искат да се насочат към този тип дейност, стига да са готови да работят в рамките на регулацията“, заключи той.

