Мирчев скочи на Борисов, обвини го в наглост

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев скочи след изказването на Борисов и го обвини в наглост.

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници.

Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Никой не е плащал на протестиращите — отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски.

Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата — убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии.

Иначе има няколко важни неща, които трябва да свърши — да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски. За тях смелост няма".