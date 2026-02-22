Психолог: Мозъкът на младите обработва повърхностно

Поколенията Z и Alfa са поколенията на краткото съдържание - не обичат дълги текстове и разговори. Мнението е на психологът д-р Таня Илиева. В неделното издание на “България сутрин” тя добавя, че младото поколение тренира мозъка си чрез кратки форми,

"Информационната среда предлага този формат. Интересно им е да гледат различни видеа. Преработването на информацията е повърхностно. Мозъкът свиква да не влиза в детайли", обясни психологът.

Според д-р Илиева младите тренират мозъка си да обработва много по-малки пасажи от информация на повърхностно ниво.

Как да се справим с проблема

"Първо да ограничим продължителността на използването на устройствата - чрез разговори. Дете на година и половина - две - да му се дава устройство, означава, че ние го учим по този начин. Привърженик съм на видеосъдържанието, което е полезно", коментира д-р Илиева пред Bulgaria ON AIR.

Според психолога все още се цени живото общуване.

"Не сме достигнали етапа, при който родителите да са чак толкова безотговорни, че изцяло да заменят контакта и да не обръщат внимание на детето. От моя опит, родителите са ангажирани и търсят решение, когато има проблем", посочи специалистът.

Как влияе изкуственият интелект

"Не бих заклеймила изкуствения интелект (АI). За мен това е възможност да учиш ежедневно. Трябва да се обръща внимание на децата да мислят, да коментират, да пишат. Срещаме затруднения в изразяване в писмен вид. Трябва да запълним времето на децата със занимания, които развиват уменията им", смята д-р Илиева.

Гледайте видеото с целия разговор.