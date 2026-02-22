Путин дава на шпионите "изключвател“ за руския интернет

Владимир Путин даде на службите си за сигурност правомощия да изключват интернет в цяла Русия. Съгласно мерките, подписани в петък, доставчиците на интернет ще бъдат принудени да прекратят достъпа до мрежата по нареждане на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и ще бъдат защитени от отговорност за подобни прекъсвания.

Законът ще обхване окупираните територии на Украйна, както и Русия.

Тази стъпка ще позволи на Путин да решава кога онлайн комуникациите в цялата страна или в определен регион трябва да бъдат изключени, без да е необходимо да посочва причина.

Законопроектът беше внесен в края на миналата година, когато се твърдеше, че ще помогне за "защитата на гражданите и държавата от заплахи за сигурността“, като същевременно ще предпази телекомуникационните компании от съдебни репресии.

Правни експерти посочиха, че неясната формулировка на законодателството означава, че не е ясно колко обширни ще бъдат новите правомощия. Александър Караваев, адвокат по правата на човека, каза: "Ако четете закона буквално, дори пощенските доставки могат да попаднат в неговия обхват".

Иван Лебедев, зам.-министър на цифровото развитие на Русия, заяви, че законопроектът ще остане умишлено неясен относно това кои услуги могат да бъдат прекъснати, за да обърка "враговете“ на Русия.

Това е последната от поредица мерки за разширяване на държавния контрол върху цифровите комуникации, тъй като Кремъл преследва целта си да постигне "суверенен интернет“ – онлайн пространство, откъснато от западното влияние, пише The Telegraph.

Прекъсванията на мобилния интернет са се превърнали в норма в цялата страна и окупираните територии на Украйна. Властите заявиха, че те са необходими за отблъскване на атаки от украински дронове, които могат да се възползват от руски данни за навигация.

Експертите обаче казват, че това изглежда е част от усилията за въвеждане на по-голям държавен контрол върху достъпа на руснаците до интернет. По време на прекъсванията на интернет са достъпни само уебсайтове и онлайн услуги, одобрени от правителството, в "белия списък“.

През 2025 г. Русия стана световен лидер по прекъсвания на мобилния интернет с повече от 37 000 часа. Те засегнаха 146 милиона души, според Top10VPN, организация, която следи глобалните прекъсвания на интернет. Смята се, че "безпрецедентните“ прекъсвания са стрували на страната около 9,5 милиарда британски лири икономически добив през тази година.

Кремъл наскоро въведе нови закони, наказващи онлайн търсенията на съдържание, което счита за "екстремистко“.

Този месец, предизвикано от голямо недоволство, Кремъл нареди блокиране на WhatsApp и прекратяване на достъпа до приложението за съобщения Telegram. WhatsApp обвини Москва, че се опитва да принуди потребителите да използват своето „държавно приложение за наблюдение“ Max, инструмент за съобщения, моделиран по китайския WeChat.

Руските власти са критикувани от войници, военни кореспонденти и дори политици за усилията им да задушат Telegram, който често се използва за оперативни цели на бойното поле.

"Има усещането, че иранският опит с прекъсванията на интернет е вдъхновил нашите служби за сигурност", споделя източник от Кремъл пред опозиционния вестник Meduza.

Дмитрий Песков, говорителят на Путин, призна тази седмица, че пресслужбата на Кремъл използва виртуални частни мрежи, за да поддържа собствения си Telegram канал, въпреки последователните законодателни инициативи от Държавната дума, насочени към използването на VPN.