Борисов: ГЕРБ излиза с вдигната глава, това правителство беше добро, но много тихо ВИДЕО

Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние винаги сме били против да се пъчим. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като премиерът в оставка Росен Желязков взе и веднага върна мандата на президента.

Много сложна коалиция беше отиващото си правителство - на малцинство. Въпреки това не мога да повярвам, че направихме всичко постигнато дотук. От десетилетия чакания Шенген, приемането в еврозоната на една маса с хората, които взимат решения в Европа; след 3 години абсолютно провален ПВУ успяхме да вкараме в България близо 5 млрд, похвали се Борисов.

Всичко това е благодарение на ГЕРБ.

В последното правителство олевяхме заради БСП-ОЛ и ДПС-Ново начало, които са крайно леви. Ние като консервативна дясна партия искахме да спрем харчовете. Трудно е, когато всичко друго е разточително, да се опитваш да спреш харчовете.

След толкова тежки решения социологическите агенции отново твърдят, че ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила, каза още Борисов.

Имаме абсолютното основание с всичко, направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме. От времето, в което създадохме ГЕРБ преди години - а виждам тук 2/3 от хората от началото, - БВП на страната се е увеличил близо 4 пъти, тоест, по-богата е станала България. Осигурихме най-големите инвестиции, дойде най-голямата оръжейна компания в Европа; 40% се е вдигнал износа на страната.

По времето на нашето управление еврофондовете, които бяха спирани от всички други правителства, - сме получили към 63 милиарда, които са влезли директно в българските компании и икономика. И именно затова искаме да управляваме пак, за да може този ръст да продължи, каза още Борисов.

"Дойде най-голямата оръжейна компания в Европа да строи заводи у нас. И казаха: "Идваме, защото имаме доверие на Бойко". Пепергер го каза", обясни

Борисов.

Това правителство беше добро, но много тихо. Били сме против да се пъчим, даже спряхме лентички да режем, защото ги дразнихме. Повече от 5 хиляди български компании кандидатстват по мерки за енергийна ефективност, например. Скучно е влизането в еврозоната, но - поклон пред българския народ, за спокойното преминаване към еврото, хората свикват и действат разумно. След месец ще забравят, че сме имали и друга валута, каза още лидерът на ГЕРБ.

100 милиона дадох за INSAIT института, но в момента българският изкуствен интелект е най-добрият в Европа, напомни Борисов.

Ние като софиянци имаме рядкото нещастие да ни управлява такъв кмет. Търси оправдания, че някой друг му е виновен, при първата криза с боклука му пратихме затворници да помагат, но той отказа помощ от държавата. Тая смрад, обаче, не подбира от коя партия си, засяга всички.

ГЕРБ излиза с вдигната глава от това управление, и на нашите разочаровани членове и симпатизанти ще им кажа, че ако имаме 90 депутата, никой не може да ни се катери по гърба. но когато имаш 66, си принуден да правиш това. Свършихме си геостратегическите резултати, и сега с ясна програма вървим напред. ГЕРБ и нашите правителства извадиха от Мониторинговия механизъм за престъпността България, като страната ни стана най-добрият партньор на САЩ, Великобритания и ЕС. И само ние като партия не допуснахме нелегалните мигранти да се разхождат по нашите градове така, както запалиха улиците на ЕС и на САЩ,. Лично президента Тръмп ме е питал как правим това, каза още Борисов.