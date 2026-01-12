IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първият мандат за кабинет: Радев връчва, Борисов връща

Първи с възможност за съставяне на правителство са от ГЕРБ-СДС

12.01.2026 | 07:30 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС. 

Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви категорично, че партията няма да прави опит за нов кабинет след оставката на водения от Росен Желязков.

Очаква се още днес ГЕРБ-СДС да върнат мандата неизпълнен. 

Вторият мандат се връчва на следващата най-голяма сила – ПП-ДБ. Лидерите на коалицията също заявиха, че няма да изпълнят мандата.

Третият е по-избор на държавния глава, като там вече няма и срок за връщане на мандата.

Ако никоя група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Очакванията са вотът да бъде в края на март или началото на април.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Румен Радев бойко борисов герб-сдс
