Първият мандат за кабинет: Радев връчва, Борисов връща

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС.

Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви категорично, че партията няма да прави опит за нов кабинет след оставката на водения от Росен Желязков.

Очаква се още днес ГЕРБ-СДС да върнат мандата неизпълнен.

Вторият мандат се връчва на следващата най-голяма сила – ПП-ДБ. Лидерите на коалицията също заявиха, че няма да изпълнят мандата.

Третият е по-избор на държавния глава, като там вече няма и срок за връщане на мандата.

Ако никоя група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Очакванията са вотът да бъде в края на март или началото на април.