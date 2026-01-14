Допълнителни полети до Рим в неделя през летния сезон на 2026 г.

Рим е дестинация, която съчетава хилядолетна история, световноизвестни културни забележителности и неподражаемата атмосфера на италианския начин на живот, превръщайки всяко пътуване до Вечния град в незабравимо изживяване.

Националният авиопревозвач обявява още една допълнителна честота в неделя по линията София – Рим – София през летния сезон на 2026 година. Считано от 29 март новата честота ще се изпълнява с полет FB 449, който ще излита от София в 14:50 часа, а обратният полет FB 450 от Рим е планиран за 16:50 часа местно време. По този начин от март до октомври 2026 г. пътниците на „България Еър“ ще могат да пътуват до италианската столица четири пъти седмично – във вторник, четвъртък, събота и неделя.

С увеличената честота на полетите от София до Рим през топлите месеци, клиентите на авиокомпанията имат прекрасната възможност да планират различни пътувания в италиански стил и духа на Dolce vita - както кратки уикенд бягства, така и пълноценна седемдневна почивка в Италия.

Краткият тридневен престой в Рим позволява да се усети от първо лице автентичната атмосфера на италианската столица, вечните класики и вкуса на средиземноморската кухня. В програмата си може спокойно да включите разходка из Колизеума, Римския форум и Палатинския хълм в един ден, посещение на Ватикана и базиликата „Свети Петър“ на следващия, както и романтични вечери край фонтан „Ди Треви“, Испанските стъпала и площад „Навона“.

Цялостната седмична почивка в Италия дава възможност на запалените пътешественици да комбинират програма от културни забележителности и еднодневни екскурзии в района. В списъка за посещение не бива да се пропускат античните забележителности на Рим, артистичния квартал Трастевере, Ватиканските музеи, както и пътуване до близкия град Тиволи с вила д’Есте, крайбрежния Остия Антика или дори разходки до Флоренция и Неапол.

Цените на еднопосочните билети в икономична класа започват от 85 евро, а двупосочните – от 166 евро, като в тях се включват 10 кг ръчен багаж, заедно с лична вещ /дамска чанта или лаптоп/. Националният авиопревозвач предоставя още безплатен check-in за полет, заедно с кетъринг на борда от топъл сандвич, шоколадче, вода, кафе и освежаващи напитки. Пътниците могат да се възползват и от допълнителни услуги като избор на места, превоз на домашни любимци, спортна екипировка и превоз на непридружени деца.

Повече информация за графика на полети и налични места до Рим може да откриете нa www.air.bg. Резервации могат да се направят чрез официалния сайт, мобилното приложение на националния авиопревозвач, в офисите на компанията в страната и чужбина, както и през партньорските агенции.