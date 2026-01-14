Страната ни ще купи 7 кораба тип "минен ловец“ заради опасността от мини в Черно море

Министерският съвет прие проект за инвестиционен разход „Придобиване на минни ловци“. На база направените в периода 2019 - 2020 г. разчети в Министерството на отбраната беше идентифицирана необходимостта от поетапна подмяна на наличните във ВМС противоминни кораби с изчерпващ се експлоатационен и технологичен ресурс, съобщиха от правителствения пресцентър.

С цел изпълнение на националните ангажименти за осигуряване безопасността на корабоплаването и изпълнение на изискванията по пакет „Цели за способности“ в частта, касаеща преодоляване на нарасналата минна опасност, Министерският съвет одобри проект за инвестиционен разход „Придобиване на противоминни кораби“.

Целта на проекта е развитие на противоминните способности на българските ВМС за дългосрочно извършване на необходимите действия за поддържане на морската сигурност в националните морски пространства (НМП) и съответстващо на нивото на амбиция участие в действията и операциите на НАТО и ЕС за преодоляване на минната опасност в морския домейн.

Обхватът на ПИР включва придобиване на 7 кораба тип „минен ловец“, разполагащи със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Наличието на такива кораби ще позволи изпълнение на поставените на Военноморските сили задачи за осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства, оказване на съдействие на националните структури и изпълнение на международните ангажименти на страната.

Общите рамки по време и обхват бяха заложени в приетите „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България - 2032“, „План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“, а впоследствие и необходимата финансова рамка с приемането на „Програма за инвестиции в отбраната до 2032“. Разразилата се в началото на 2022 г. война между Република Украйна и Руската федерация неимоверно увеличи минната опасност в Черно море. Това наложи преоценка на направените допускания и коригиране на разчетите за необходимия брой противоминни кораби, които ще са необходими за преодоляване на минната опасност в морския домейн на практика в рамките и на трите мисии на Въоръжените сили.

В тази връзка и на основание чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Министерският съвет прие Проект за инвестиционен разход „Придобиване на минни ловци“.