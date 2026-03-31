Мария Петрова за съпруга си Боби Михайлов: Отиде си една вселена

Ти беше моя мир. Това написа съпругата на Борислав Михайлов, Мария Петрова, в профила си в Instagram. Към публикацията тя е споделила и трогателна снимка на двамата.
"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена", написа тя.
Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. През последните дни състоянието му беше тежко.
Бившата гимнастичка Мария Петрова се омъжва за Борислав Михайлов през 1998 г., който тогава е вратар на Българския национален отбор по футбол. От него Мария има дъщеря, която се казва Елинор.
Преди няколко седмици Петрова беше гост на Мон Дьо, където заяви, че любовта им с Боби Михайлов е феерична, крива, понякога плющи.
"Аз знам за кого се обвързах. И сега знам за кого съм омъжена. Боби е благ, топъл, обгрижващ. Много интересен човек със страхотно чувство за хумор", каза тогава бившата гимнастичка.
Михайлов си отиде на 63 години, 50 дни след като ги навърши.
