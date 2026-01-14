Слави: Никоя партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони

С гласовете на ИТН днес без запазена охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. От ПП-ДБ направиха сметка, че това струва на данъкоплатците две детски градини, а всички лидери на коалицията посочиха с пръст ИТН.

Слави Трифонов обясни защо така е гласувала неговата партия и заяви твърдо, че никоя партия не може да му нарежда да приема глупави закони.

"Продължавам да смятам, че силата е в истината. Да, бе, да… фрашкано е с хора, които лъжат като за световно, особено в българския политически живот и в голяма част от българските медии, но аз продължавам да смятам, че най-доброто лекарство срещу лъжата е истината. Затова всеки път - с факти, пък вие сами преценявайте.

Днес беше вкаран законът за охрана от НСО. И кой го вкара, забележете - ДПС - Ново начало. А чий е законът - на ППДБ. Не ви ли е странно?! Имаше такава рубрика в списание „Паралели“ - „Невероятно, но факт“.

На първо четене ИТН подкрепи този закон. Отварям една скоба. Изобщо не е работа на Парламента да решава кой да бъде охраняван и има ли заплаха за живота му. Затова си има специални професионални органи. Затварям скобата. Но въпреки това ИТН го подкрепи, за да покаже политическа воля и добри намерения. Обаче, ако седнете и се зачетете в този закон, ще видите вътре много недомислици, които са нелогични и вредни, но ППДБ така пишат закони - както им се иска, а не както трябва. За доказателство вижте сегашната Конституция, писана от тях в комбинация с тогавашните им партньори ДПС и ГЕРБ.

Именно затова в правилата на българския парламент има две четения на един закон - за да се оправят грешките между двете четения. Но за изненада на всички ППДБ поискаха законът да се приеме веднага на второ гласуване. Тоест между двете четения имаше 30 секунди. Ако това беше се случило, щяхме да имаме поредния глупав и недомислен закон. Но това какво значение има за ППДБ? Те смятат, че винаги са прави и всички останали са им длъжни и трябва да сме щастливи, че позволяват да им дишаме въздуха.

Отварям още една скоба. Те можеха да махнат тая охрана - охраната на Пеевски и Борисов - още докато управляваха в сглобката. Ама не го направиха. Дори не им мина през акъла. Може би защото управляваха заедно? Може би защото и Кирил Петков имаше тогава охрана от НСО, заедно с Пеевски и Борисов? Помните ли как кола, управлявана от НСО, охраняващи Кирил Петков, уби човек във Варна по време на предизборна кампания? Или това няма значение. Просто принципите на ППДБ са различни, когато са във властта, и когато са в опозиция. Принципите са им доста разтегливи. Затварям скобата.

Ние недомислени закони няма да гласуваме! Ако този законопроект бе минал нормалната процедура с обсъждане и поправки между двете четения, тогава можеше да получи подкрепа от нас отново.

Искам да съм много ясен. Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме. Това е само и единствено воля на „Има такъв народ“. Особено партия, подкрепена от национални медии, въоръжена със сайтове и наречена от сегашния Президент „партия на шарлатаните“.

Така че аз ще продължавам да държа на истината, докато други хора продължават да държат на лъжата. Точка по въпроса".