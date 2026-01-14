Обрат в НС: Охраната на депутатите остава, ИТН си смениха мнението за една почивка време

След поискана процедура по прегласуване от Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" депутатите отхвърлиха промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО).

След 30-минутната почивка лидерът на ПП и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев обясни, че искането за прегласуване „дойде около 10 минути след като беше направено гласуването“ и след като зам.-председателят на НС даде думата за отрицателен вот на Киселова. „Няма как да има прегласуване на първо четене. Предлагам да подложите процедурата на г-н Божанов да се разгледа днес второ четене на законопроекта – ако някой не е съгласен, разбира се, може да гласува против“, заяви Василев.

Въпреки това последва процедура по прегласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за НСО. След прегласуване законопроектът не бе приет.

Със "за" за него гласуваха 99 народни представители, 95 се обявиха „против“, 28 гласуваха "въздържал се".

Подкрепа декларираха 36 депутатите от ПП-ДБ, 31 от "Възраждане", трима от БСП-ОЛ, 11 от АПС, 10 от МЕЧ и 8 от "Величие".

Промените бяха отхвърлени с гласовете на 63 депутатите от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-НН, един от БСП-ОЛ и четирима, нечленуващи в ПГ. 11 от БСП-ОЛ, 16 от ИТН и един депутат, нечленуващ в група гласуваха "въздържал се".

Промяната на мнението на ИТН разгневи Асен Василев

Това е от първото гласуване на закона, с който се отнема охраната на Бойко и Пеевски. А тук е резултата от второто гласуване – как се приема законът за охраната на Бойко и Пеевски. Това заяви пред медии в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Пред журналистите той показа две снимки от двете гласувания на закона за премахване на охраната от председателите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

"В тези 58 минути почивка, поискана от ДПС-Ново начало, ИТН промени коренно вота си. Но по-скандалното е, българската уж социалистическа партия предпочете да дава по два милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тези пари да се построят две нови детски градини. Това е причината защо това правителство е вредно, а този парламент трябва да си ходи максимално бързо. Хората трябва да излязат на площада тази вечер в 18.00 часа и да кажат така ли трябва да се приемат законите в България...", допълни Василев.

А на депутатите от ИТН и БСП искам да напомня едно: всички ние сме дали клетва, в която се казва, че се ръководим от интересите на българския народ. Така че нека да обяснят от чий интерес се ръководят, за да блокират премахването на охраната на Борисов и на Пеевски.