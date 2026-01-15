IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поредни промени преди избори и парламентарен цирк

В студиото на “Директно” с Христо Панчугов и Владимир Йончев

15.01.2026 | 20:34 ч. 3

В един и същи ден -  пропада заседание на правната комисия, на което трябваше да се обсъждат ключови промени в Изборния кодекс. Официално – заради удължено пленарно заседание. Неофициално – защото темата е неудобна. Защото става дума за машинно гласуване, за контрол върху изборния процес и за страх от прозрачност.

Същата вечер, само на няколко метра от парламента, хора излизат на протест с ясно и конкретно искане – 100% машинно гласуване. 

И в този контекст парламентът демонстрира още нещо – промяна в гласувано решение само в рамките на минути. Този път за охраната на депутатите.

В тази картина изборите се превръщат не просто в процедура, а в бойно поле за доверие. А когато правилата на играта се сменят или отлагат в движение, губят не партиите, а избирателите.

Правната комисия в парламента, която пропадна вчера, днес заседава.И отхвърли едно от предложенията на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване.

На този фон - президентът Румен Радев обяви, че ще връчи третия мандат на АПС. Оттам заявиха, че ще приемат папката и тепърва ще мислят какво да правят.

Партиите изглежда вече са в предизборен режим. 

Кой печели и кой губи от политическия хаос - дебат по темата в студиото на "Директно" с политолога д-р Христо Панчугов и журналиста и главен редактор на OFFNews Владимир Йончев.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.

Тагове:

машини изброи комисия гласуване Директно Bulgaria ON AIR
