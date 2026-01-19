Очакванията: Радев ще се яви на тези избори, Йотова не е рисков играч

След като и трите мандата за съставяне на нов кабинет в този парламент бяха върнати неизпълнени, президентът Румен Радев трябва да реши кой ще бъде следващият служебен премиер и на коя дата ще се проведат предсрочните избори. Настрана от това един въпрос циркулира през последните дни - ще подаде ли Радев оставка и ще се яви ли на тези предсрочни избори със свой политически проект?

По думите на политолога д-р Теодор Славев от "Българския институт за правни инициативи" най-вероятно е Илияна Йотова да избере следващия служебен премиер.

"Ще продължи линията на Румен Радев, но тя е различен човек. Вариантите пред нея ще бъдат тези като пред Радев. Мълчание от страна на Андрей Гюров, който е от спряганите имена. Той води битка за място в банката вече над 5 години и е по-естествено да я продължи. Омбудсманът и г-жа Рая Назарян заявиха, че отказват. Оглеждаме се в Сметната палата. Това ще е различен Димитър Главчев, ако бъде той", коментира той.

Според Славев Йотова не е рисков играч и би избегнала капаните да посочи Гюров за служебен премиер.

"Не си представям как Илияна Йотова независимо би подредила евентуален служебен кабинет. Не си представям как Радев ще излезе на терена на партийната политика, без да е съгласувал с нея подредбата на кабинета. Голяма част от хората в “домовата книга" вече са показали пристрастия към ГЕРБ или Пеевски. Не сме чули позиция от Гюров. Неговото дело е в Съда на ЕС. Няма правен проблем той да бъде назначен като служебен премиер", коментира на свой ред политологът Мила Мошелова.

Ходовете на Радев

Славев е на мнение, че президентът ще се яви на тези парламентарни избори, на които ще има няколко интриги.

Съдейки по последните индикации от президентската институция - с настояване за промени в Изборния кодекс и искане на 100% машинно гласуване, Славев посочи: "Добре е да има честни избори, друго е да си пряко заинтересован от това".

Според Мошелова чисто стратегически не е странно, че движение като "Трети март" бива пришивано към Румен Радев и асоциирано с президента. Едно е да създадеш и обявиш собствен проект, друго е да има вече създаден проект, който е със съмнителни кредитни показатели пред избирателите, отбеляза тя.

"Не знам какво идеологическо съвпадение има. В България има около 400 партии, около 100 подават отчети в Сметната палата. Има на кого да се спреш. Очаквам няколко да издигнат Румен Радев. Очаквам да видим представители на лявото, които са се отдалечили. Това му е естествен резервоар на гласове. Радев ще разчита на електоралната вълна. Важно е да видим платформата му", каза още Славев пред Bulgaria ON AIR.

Промените в Изборния кодекс

Според Мошелова виждаме "забързано конюнктурно законодателство", което напълно разрушава доверието и става опасно за законодателната посока на страната.

"На високо ниво корупцията в България нито е истински разследвана, нито имаме присъди. Виждаме поредните опити за бързо и спорно променяне на изборното законодателство. Цялото брожение около Изборния кодекс показва огромен страх от избирателя в политическата класа в България", подчерта тя.

Славев се съгласи с думите на Мошелова за промените в Изборния кодекс. "Когато нещо е спешно, то е грешно. Няма логика дни преди изборите... Това няма да донесе желаните резултати. Обществото е настръхнало. Очакванията са за много кална кампания, не си научиха урока", посочи политологът.

