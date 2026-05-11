IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

"Гласът на журито" стартира във „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria

Новата специална рубрика е посветена на Real Estate Awards 2026 и развитието на имотния сектор у нас

11.05.2026 | 17:37 ч. 0
Bloomberg TV Bulgaria

Bloomberg TV Bulgaria

Bloomberg TV Bulgaria стартира новата специална рубрика „Гласът на журито“ в предаването „В развитие“, посветена на Real Estate Awards 2026 – конкурсът, който отличава добрите практики, устойчивите проекти и професионалните постижения в сектора на недвижимите имоти.

Рубриката ще се излъчва всеки вторник от 13:00 часа и ще дава възможност на зрителите да чуят експертната гледна точка на членовете на журито по теми, свързани с пазара на имоти, архитектурата, инвестициите, градската среда, брандинга и комуникацията в сектора. Форматът ще проследи и процеса по оценяване в тазгодишното издание на конкурса, както и критериите, които стоят зад отличените компании и проекти.

Първото издание на „Гласът на журито“ ще бъде излъчено на 12 май от 13:00 часа в „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Гост в студиото ще бъде Ангел Искрев – творчески директор в proof. и член на журито на Real Estate Awards 2026. В разговора той ще коментира ролята на брандинга и комуникацията в съвременния имотен сектор, както и как се променят очакванията към компаниите и проектите в среда на все по-взискателна аудитория.

Организирани от Imoti.net – първият сайт за недвижими имоти в България, Real Estate Awards се утвърдиха като едно от най-разпознаваемите събития в имотния сектор у нас. Интересът към тазгодишното издание продължава да расте, като вече са подадени близо 60 кандидатури.

Сред акцентите в конкурса през 2026 г. са устойчивото развитие, иновациите в жилищната среда, технологичните решения и все по-важната роля на комуникацията и доверието при представянето на имотни проекти и услуги.

Силен фокус тази година има и върху дигиталното присъствие в сектора. Сред най-активните категории отново е „Сайт на фирма за недвижими имоти“, а новото попълнение – „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот“ – поставя акцент върху нарастващата роля на видеосъдържанието и дигиталната комуникация в бранша.

През 2026 г. конкурсът отбелязва 11 години от създаването си, през които се наложи като платформа, отличаваща добрите примери, професионализма и високите стандарти в индустрията.

Оценяването на кандидатурите се извършва от утвърдени професионалисти от различни сфери на сектора. Част от журито на тазгодишното издание са Радослав Илиев – оперативен директор в Studio X, Даниела Грозева – председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, Ангел Искрев – творчески директор в proof., Снежана Стойчева – управител на imoti.net, Страхил Иванов – мажоритарен собственик на ЯВЛЕНА, и инж. Любомир Качамаков – зам.-председател на УС на КСБ.

Церемонията по връчването на Real Estate Awards 2026 ще се проведе на 4 юни 2026 г. в София.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Bloomberg TV Bulgaria имоти
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem