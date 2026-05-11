Жена уби бившата си, после намушка съпругата си 34 пъти

Джойс Пелзър вече се беше измъкнала с убийство веднъж, когато срещна Кейти Лонг.

Двете се запознават онлайн през 2016 година, а Лонг изобщо не осъзнава в какво се забърква. Пет години по-рано Пелзър е убила бившата си приятелка Шондел Маклауд, а семейството на жертвата все още не знае какво се е случило с нея.

По това време Пелзър е и наскоро омъжена за Розалин Луис, която ще намушка 34 пъти две години след като среща Лонг.

"Не можех да осъзная факта, че тя е убила Роз. Не можех да осъзная факта, че може да е идвала, за да убие и мен", казва Лонг в епизод на "Най-лошият бивш" ("Worst Ex Ever") на Netflix.

През декември 2018 година Пелзър е арестувана и обвинена в убийството на Луис. Тя се признава за виновна и е осъдена на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване. Пет години по-късно е призната за виновна и за убийството на Маклауд и получава още една доживотна присъда - този път без възможност за условно освобождаване.

Ето всичко, което трябва да знаете за престъпленията на Джойс Пелзър и къде се намира тя днес.

Пелзър изневерявала често

По това време Пелзър работи като регистрирана медицинска сестра в Кониърс, Джорджия. След месеци разговори Лонг заминава за Атланта, за да се срещне с нея за първи път през октомври 2016 година, а двете отсядат в Omni Hotel.

"Джойс ми нарисува тази красива картина. Беше много привлекателна, обличаше се много добре", казва Лонг в "Най-лошият бивш".

Пелзър казва, че е законно омъжена, но че връзката е бурна и сложна, а двете със съпругата ѝ са разделени.

След около два месеца връзка Пелзър е на гости на Лонг в дома ѝ във Флорида, когато темата за минали връзки и бивши партньорки излиза на преден план.

"Джойс започна да ми разказва, че предишна нейна приятелка е изчезнала - не била сигурна какво се е случило с нея. Стори ми се малко странно", казва Лонг.

Маклауд изчезва, след като се разделя с Пелзър

35-годишната Шондел Маклауд работи като готвачка в старчески дом в Литония, Джорджия, и е обявена за изчезнала на 25 септември 2011 година.

Маклауд и Джойс преди това купуват общ дом, а Пелзър твърди, че е дала парите в брой за къщата и е платила всички ремонти, според Лонг. Но след като се нанасят, Маклауд очевидно иска да прекрати връзката и казва на Джойс да си тръгне.

"Джойс беше бясна, че Шондел се е разделила с нея, че я е изгонила от дома. Тя говореше с някои от общите им приятели и изглеждаше обсебена, сякаш не можеше да зареже ситуацията", казва Шанън Ходър, старши помощник-окръжен прокурор в DeKalb County.

Сутринта на 25 септември 2011 година една от колежките на Маклауд забелязва, че тя не е дошла на работа, а ръководството не успява да се свърже с нея.

По-късно същата вечер Маклауд пропуска семейна вечеря в дома на майка си, след което майка ѝ се свързва с полицията. Разследващите проверяват банковата сметка и телефонните записи на Маклауд, но не откриват нищо, което да подсказва, че може да е изчезнала доброволно.

"Знаех, че това не е просто обикновен случай на изчезнал човек", казва бившият детектив от DeKalb County Хенри Гест в "Най-лошият бивш".

На 27 септември, два дни след изчезването на Маклауд, Гест привиква Пелзър за разпит.

"Тя каза, че не е виждала Шондел, откакто са се разделили. Каза, че се е изнесла от дома, който е споделяла с Шондел, и се е преместила при госпожа Розалин Луис", казва Гест.

През 2017 година Пелзър признава пред Лонг, че е организирала отвличането на Маклауд и погребването ѝ в горите на Северна Джорджия. По думите ѝ тя е наела убиец, а двамата отвели Маклауд в гората и изкопали дупка, след което започнали да я удрят с електрошок, докато не паднала в нея. После я заровили и я оставили там.

Луис посочва Пелзър като своя убиец

Пелзър е излизала едновременно с Луис и Маклауд, посочва Ходър в "Най-лошият бивш". Розалин и Джойс са заедно години наред, преди да се оженят през 2016 година.

"За мен Розалин беше голямата сестра, приятелката, довереницата. Тя беше всичко за мен", казва сестра ѝ Ерика Луис в документалния филм.

Ерика казва, че след като двете се женят, Луис разкрива, че знае за изневерите на Пелзър и за лъжите ѝ относно работата и доходите ѝ. Когато Луис решава, че иска развод, спира да плаща сметките и премахва името си от договора им за наем.

"Беше ѝ дошло до гуша и беше приключила. До този момент Роз никога не беше споменавала, че Джойс може да бъде опасна", казва Ерика.

През август 2018 година Лонг записва телефонен разговор с Пелзър, в който Пелзър признава, че иска да застреля Розалин и потенциално да я натопи за Маклауд. Лонг веднага се свързва с Луис, за да я предупреди, че Пелзър може би е тръгнала да ѝ навреди.

"Роз беше много категорична, че веднага трябва да отиде в полицията", казва Лонг, цитирана от People.

Докато Луис съобщава за заплахите в полицията, тя все още силно иска развод. Въпреки протестите на Ерика срещу тази идея, Луис резервира полет до Кониърс, за да накара Пелзър да подпише документите за развода.

На 10 декември 2018 година някой звъни на 911 и съобщава, че гост в Motel 6 в Кониърс крещи и че има подозрения за нападение с нож. Полицията в Кониърс пристига и открива Луис, намушкана 34 пъти.

Когато полицаите пристигат, Луис все още ту губи, ту възвръща съзнание. В аудиозапис, пуснат в "Най-лошият бивш", когато полицията я пита кой я е намушкал, тя отговаря: "Джойс."

Пелзър е заловена на път за Флорида

Полицията в Кониърс успява да идентифицира Пелзър на кадри от охранителна камера, които я показват как напуска мотелската стая, в която е открита Луис. Служителите проследяват мобилния ѝ телефон и виждат, че се движи на юг към Флорида, където най-вероятно е отивала, за да види Лонг.

На следващия ден Georgia State Patrol извършва PIT маневра, за да спре Пелзър на магистралата. Тя е простреляна от полицията и откарана в близка болница заради нараняванията си. След това е арестувана и обвинена в убийство по случая с Луис.

Гест посещава Пелзър в Rockdale County Jail, защото Лонг е била в контакт с него по случая с Маклауд.

Пелзър се опитва да каже на Гест, че Луис е наела убиец, защото е ревнувала от Маклауд. След разговора Гест повдига обвинение срещу Пелзър за убийството на Маклауд.

Въпреки че Пелзър казва, че Маклауд е била погребана в Arabia Mountain, след мащабно издирване през 2019 година тялото ѝ така и не е открито.

Къде е Джойс Пелзър сега?

През януари 2021 година Пелзър се признава за виновна в убийство и тежко нападение за смъртта на Луис. Тя е осъдена на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване.

"Тя не показа никакви признаци на разкаяние. Дори едно "съжалявам" нямаше", казва Ерика в "Най-лошият бивш".