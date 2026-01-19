Петков, АБВ: БСП-ОЛ е потенциален партньор на Радев

Председателят на АБВ и член на Коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица" Румен Петков е на мнение, че левицата е потенциален партньор на формация, в която ключова роля ще има президентът Румен Радев.

"Ако Румен Радев има решимостта да участва в предстоящите извънредни парламентарни избори, вероятно това ще прозвучи утре или вдругиден. Едно такова решение неминуемо води след себе си произнасяне на Конституционния съд. Очакванията в обществото са много големи, защото това е една от възможностите за сериозна радикална политическа променя в страната”, каза Петков пред БНР.

По думите му рейтингът и подкрепата към президента не се прелива непременно към "негово участие в политическа формация”. Петков е на мнение, че днес ситуацията е много по-различна от всички досегашни извънредни избори - очакванията на хората са по-големи и по-различни.

Мястото на БСП в кабинета “Желязков”

Участието на БСП-ОЛ в правителството на Росен Желязков в коалиция с ГЕРБ Румен Петков определи като рискована и критична стъпка, но "със съзнанието, че от това ще търпим щети, но го направихме в името на стабилността и националния интерес".

"Заслужаваше си, защото го направихме със съзнанието че търсим стабилност и перспектива за България в едни много трудни за Европа и света месеци и години. Разликата между нас и ГЕРБ е, че ние рискувахме партийния, коалиционния си интерес в името на стабилността на държавата, докато Бойко Борисов и ГЕРБ хвърлиха държавата в нестабилност в името на тяснопартийния си интерес”, каза председателят на АБВ.

Според него с участието на България в “Коалиция на желаещите” се поемат "едни ангажименти от правителство, което е в миналото, задължаващи България за години напред и то с доста спорни от гледна точка на обществения интерес перспективи".

Като цяло политиката на кабинета “Желязков”, по думите на Петков, не се е провалила и подчерта, че "никой от протестиращите на площада не упрекна БСП-ОЛ в каквото и да е".

“Процесите на консолидация в лявото нямат алтернатива, категоричен беше Петков и добави: “Ако допуснем пореден сблъсък и разпад в лявото полският вариант на зануляване на левицата за десетилетия напред е неизбежен".

Служебен кабинет и премиер

В предаването "12+3" председателят на АБВ коментира предстоящата процедура по избор на служебен премиер от възможните, посочени в т.нар. “домова книга”, като заяви, че всеки, който откаже да поеме отговорността да бъде служебен министър-председател, трябва да се оттегли от поста, който заема в момента. Той подчерта, че това свое мнение го е консултирал със солидни юристи:

"Защото, когато е поел този пост, той е знаел, че е потенциална номинация за служебен премиер. И ако откаже, трябва да напусне поста, който заема”, каза още Петков.

Ако тръгнем сега да пренаписваме генерално изборните правила, ще направим груба грешка, коментира Петков разглежданите в правната парламентарна комисия промени в Изборния кодекс.

"Машинното гласуване трябва да подлежи на контрол, това е изключително важно”, каза още председателят на АБВ.