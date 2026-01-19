IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Говори Румен Радев: Влиза ли в политиката с нов проект? НА ЖИВО

19.01.2026 | 18:58 ч. Обновена: 19.01.2026 | 19:02 ч. 2
Президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ, което идва на фона на коментарите в последните дни за очаквано обявяване на политически проект на президента и прогнози за явяването му на парламентарните избори.

Очакванията на повечето политици и анализатори, са че вероятно президентът Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката.

Изказването идва в момент на засилено напрежение около президентската институция, след като беше изчерпана последната възможност за съставяне на редовно правителство, а страната очаква служебен кабинет и насрочване на предсрочни избори. 

румен радев
