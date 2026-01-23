МЕЧ за липсата на кворум: Ръчната е дръпната от Борисов, страх го е

В кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира липсата на кворум на днешното пленарно заседание.

“Това е страхът на Борисов, дръпнал е 5-6 човека да не влизат в зала”, коментира лидерът на МЕЧ и добави, че следващата седмица “не трябва да влиза въобще кодекс в дневния ред”.

“Виждаме наглостта на ИТН и Тошко, те форсират кодекса, като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов. Ръчната там е дръпната от Борисов, защото го е страх, защото е Зайко Байко", каза още Василев.

Припомняме, че народните представители направиха три опита за събиране на кворум, които се оказаха неуспешни. Така днешното заседание беше разпуснато, а следващото ще бъде по график - на 28 януари, сряда, от 9 часа.