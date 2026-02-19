Тома Белев също отрече да познава Ивайло Калушев

И Тома Белев коментира снимката, която се разпространява онлайн, заедно с Ивайло Калушев. Той, подобно на Владислав Панев, твърди, че не познава рейнджъра от "Петрохан".

Ето какво още пише Белев:

От вчера приятели ми пращат снимки разпространявани от жълтите медии от селски празник с актуално лице, което не познавам. Отделно някакви политически ботове се закачат с мен на стената ми.

Малко ми е глупаво да се обяснявам, но със сигурност сценаристите могат да намерят и бая снимки с депутати от всички народни събрания от 36-ото насам. Просто защото съм ходил достатъчно често в комисиите на парламента.

Доколкото тези снимки са групови сред тях с голяма вероятност може да е и един действащ депутат от най-голямата партия в НС със свален имунитет заради обвинение в блудство с 14 годишна. Или снимки с депутати от една шоу партия, членовете на която са яли бонбони когато барабанистът им се залюбил с 14 годишна балетистка. Или снимка с депутати от друга партия, чийто лидер е роден от непълнолетна майка. Или снимки с депутатите на една корпулентна фигура станала обект на вниманието на президента на САЩ и премиера на Великобритания.

Това обаче не означава, че ги познавам тези депутати или имам общо с тях. Освен че се противопоставям на всеки техен закон нарушаващ околната среда и човешките права.

Имам снимки с хиляди хора от стотици публични събития, но това не обвързва тези граждани с мен и моите действия, нито мен с тях и техния живот.

А на собствениците на ферми за тролове - вчера показах как действам - блок и триене. Не се хабете.