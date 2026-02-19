IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Ексхумират 150 починали от COVID-19 в гръцкия град Кавала

Установено е, че телата не са се разложили

19.02.2026 | 11:49 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Телата на около 150 починали от COVID-19 в Кавала, Гърция, ще бъдат ексхумирани от общиските гробища безплатно. Тази тема бе обсъдена на заседанието на Общинския съвет. Причината била, че след пет години е установено, че те не са се разложили, съобщава електронното издание "Кавала пост", цитирано от „24 часа“.

"По време на ексхумацията на случаите, чиято причина за смъртта е вирусът COVID-19, след изтичане на пет години, беше установено, че тези случаи са напълно неразрешими, тъй като съгласно действащото законодателство за предотвратяване на разпространението на вируса те са били поставени в найлонови торби. Тези случаи, отнасящи се до гробищата на община Кавала, са приблизително 150 и според текущото им състояние е необходимо тяхното ексхумиране, премахване на найлоновите покрития и повторно погребване, така че те да останат погребани поне една година, за да се постигне тяхното разлагане", се казва в предложението за включване на точката в дневния ред на заседанието.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ексхумация Гърция COVID-19
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem