IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Близките на Катрин О'Хара си взеха последно сбогом с нея на Св. Валентин

Актрисата почина на 30 януари на 71 години

19.02.2026 | 11:41 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Семейството и приятелите на Катрин О'Хара я изпратиха в последния ѝ път на Свети Валентин - две седмици след внезапната ѝ смърт.

Опелото е било в католическата църква "St. Martin of Tours" в Лос Анджелис, според възпоменателна картичка от службата, която актрисата Кели Линч е публикувала в социалните мрежи.

В книжката за церемонията е включена стара снимка на Катрин - изглежда от гимназиалните ѝ години - а Кели е написала към публикацията: "Почивай в мир, скъпа Катрин."

Свързани статии

Кели сподели и ретро кадър на Катрин, позираща върху предния капак на класически автомобил.

71-годишната Катрин почина на 30 януари, след като е била откарана по спешност в болница, заради усложнения в здравето, които довели до нейното тежко състояние. Припомняме, че в смъртния ѝ акт като непосредствена причина за смъртта е посочена белодробна емболия, а като подлежаща причина - рак на ректума.

Катрин О'Хара е била кремирана, а останките ѝ са били предадени на съпруга ѝ Робърт "Бо" Уелч. След това е била проведена и траурната служба, пише TMZ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Катрин О'Хара Свети Валентин
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem