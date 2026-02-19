Близките на Катрин О'Хара си взеха последно сбогом с нея на Св. Валентин

Семейството и приятелите на Катрин О'Хара я изпратиха в последния ѝ път на Свети Валентин - две седмици след внезапната ѝ смърт.

Опелото е било в католическата църква "St. Martin of Tours" в Лос Анджелис, според възпоменателна картичка от службата, която актрисата Кели Линч е публикувала в социалните мрежи.

В книжката за церемонията е включена стара снимка на Катрин - изглежда от гимназиалните ѝ години - а Кели е написала към публикацията: "Почивай в мир, скъпа Катрин."

Кели сподели и ретро кадър на Катрин, позираща върху предния капак на класически автомобил.

71-годишната Катрин почина на 30 януари, след като е била откарана по спешност в болница, заради усложнения в здравето, които довели до нейното тежко състояние. Припомняме, че в смъртния ѝ акт като непосредствена причина за смъртта е посочена белодробна емболия, а като подлежаща причина - рак на ректума.

Катрин О'Хара е била кремирана, а останките ѝ са били предадени на съпруга ѝ Робърт "Бо" Уелч. След това е била проведена и траурната служба, пише TMZ.