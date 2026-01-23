ИК стана препъни камък, депутатите се оказаха малко за кворум СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 17 / 17

Депутатите приключиха работа след три неуспешни опита за регистрация. Препъни камък се оказа приемането на второ четене на Изборния кодекс. При третият опит се регистрираха 119 депутата от общо 240. Необходимите за кворум минимум е 121.

Не се регистрираха отново от групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Промените в Изборния кодекс няма да бъдат разглеждани днес.

Следващото пленарно заседание на 51-ото Народно събрание ще се проведе в сряда, 28 януари от 9.00 часа, заяви председателстващият парламента Костадин Ангелов.

В началото на петъчното заседание се регистрираха само 117 народни представители. Председателстващият парламента Костадин Ангелов обяви, че следващия опит за регистрация ще бъде в 9.30 часа.

При втория опит, който също се оказа неуспушен, в пленарна зала се регистрираха 119 - 61 от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 от независимите депутати.

И вчера депутатите не заседаваха, след като три проверки установиха липса на кворум в пленарната зала. Идеята на управляващите беше да включат в програмата второто четене на промени в Изборния кодекс (ИК), с част от които се предвижда въвеждане на гласуване със сканиращи оптични устройства.

В кулоарите на парламента в четвъртък председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев каза, че парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) ще продължи да бойкотира кворума в пленарната зала, ако има опит да се включи като точка в дневния ред Изборният кодекс. Видяхме, че вече има внесено искане от „Има такъв народ“ второто четене на ИК да бъде включено като точка в утрешното пленарно заседание, обясни той.