Сачева: Фалстарт за служебното правителство с вицепремиер за честни избори

Смятаме, че това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честни избори. Това заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в Народното събрание, след като кабинетът "Гюров" положи клетва.

„Можем да се съгласим, че г-жа Йотова имаше ограничен избор за това кой да бъде посоченият от нея кандидат за служебен министър-председател и знаете, че по време на консултациите по идея на нашия председател ние предложихме вариант, в който можеше да има и по-разширен избор. Но този вариант не се прие“, припомни Сачева.

Тя изрази разбирането на ПГ, че изборът на президента е бил ограничен що се отнася до посочването на премиер. По отношение на състава на правителството обаче от ГЕРБ-СДС не са съгласни с това, че тя като президент не носи отговорност.

„Що се отнася до това, което чухме от г-н Гюров, това беше наистина една реч с пореден морален наратив, към който ние винаги сме призовавали да има малко по-смирено отношение, защото ролята на едно служебно правителство е да осигури държавата да функционира плавно и безпроблемно докато бъде избрано редовно правителство, и да организира честни избори“, подчерта Сачева и допълни, че служебното правителство не може да си поставя за цел да прави кардинални реформи, да води политика.

От ГЕРБ смятат, че Стоил Цицелков не притежава "биография, с която да създава впечатление, че ще се търси вариант за честни избори“.

На въпроса какво ги притеснява относно неговата биография, Сачева посочи, че са изнесени факти, включително и от парламентарната трибуна, по-рано Тошко Йорданов от ИТН попита от трибуната на НС бил ли е арестуван за употреба на наркотични вещества. „Когато си поставяш морала за толкова висока летва, най-първите изисквания трябва да бъдат към самия теб“, добави тя.

„Г-н Янкулов също трябва да даде съответните отговори. Мисля, че в момента, в който всеки решава да поеме една или друга позиция, трябва да е готов да носи отговорност, а не само да обяснява как някой друг е виновен защо той или тя не може да си свърши работата“, коментира още Сачева.

Относно спазването на закона и положената клетва на Андрей Гюров преди да подаде оставка като подуправител на БНБ тя каза: "Колегите от ПП-ДБ не за пръв път показват, че спазването на закона не важи за тях".