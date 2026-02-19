Арестуваха бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Според информация на BBC, Андрю Маунтбатън-Уиндзор е бил арестуван по подозрение в неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност.

Изявление от полицията на Thames Valley гласи:

"Като част от разследването, днес, 19 февруари, арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшър и Норфолк.

Мъжът към този момент остава в полицейски арест. Няма да назоваваме арестувания мъж, съгласно националните указания. Моля, имайте предвид също, че този случай вече е активен, затова при всякакви публикации трябва да се подхожда внимателно, за да се избегне неуважение към съда".

Помощник-главният констебъл Оливър Райт заяви: "След задълбочена оценка вече открихме разследване по това твърдение за неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност.

"Важно е да защитим целостта и обективността на разследването си, докато работим с партньорите си, за да разследваме това предполагаемо престъпление.

"Разбираме, че към този случай има значителен обществен интерес, и ще предоставяме актуализации в подходящия момент."