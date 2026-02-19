Откриха туриста, изгубил се в Стара планина, силно изнемощял е

Мъжът, който се издирваше в Стара планина, е открит жив. Това потвърди Георги Кръстев от "Централен Балкан".

Туристът е оцелял. Изключително изнемощял е.

„Открихме туриста в заслона на връх Голям Кадемлия. Четири дни не се е хранил, в добро общо състояние е. Заслонът е спасил живота му, предстои да го свалим от планината по-късно днес“, каза Георги Кръстев, който е директор на „Национален парк Централен Балкан“.

По-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че туристът се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

В сряда около 10:00 ч. в дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“ с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си, припомня Нова тв.

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда бяха на терен. В издирването се включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев по-рано изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.

Ръководството на парка призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.