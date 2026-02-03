Марти, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, е със 100% ТЕЛК

"Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не мога да определя какво помни и какво не. Помни хората. Дясната му ръка трепери, върви накриво, стъпва на пръсти, не е стабилен още. Сам нищо не може да прави". Така описа пред "Телеграф" текущото състояние на 4- годишното дете неговият баща - Мирослав.

Момченцето пострада тежко при ужасната катастрофа, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев в средата на август миналата година в Слънчев бряг. Тогава младежът помете група пешеходци, сред които Марти и 35-годишната му майка Христина. Момченцето оцеля по чудо, но не и майка му.

Бургазлиев сътвори фаталното меле, яхнал АТВ, на 14 август. След инцидента първоначално водачът бе пуснат под домашен арест, но после отново бе върнат в килията. Оказа се, че преди да се качи на машината и да помете хората, е пушил марихуана. Заради съмнения за предубеденост на местните разследващи и протестите от страна на близките на почерненото семейство делото бе възложено на Националната следствена служба. След като лъсна дрога в кръвта на Бургазлиев, обвинението му бе променено в по-тежко - причиняване на ПТП под въздействието на наркотик и при евентуален умисъл. То предвижда и по-тежко наказание - 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Първоначално Бургазлиев и защитата му твърдяха, че АТВ-то не било технически изправно. Направената автотехническа експертиза на машината обаче ги опроверга. АТВ-то е било напълно изправно.

"Искам Бургазлиев да получи най-тежкото наказание, което е възможно", каза почерненият съпруг на Христина.

"За мен няма да има справедливост за това нещо, че ми уби жената и че детето ми едва оцеля", допълни той. Разказва, че се оправя почти сам и че децата го държат да не рухне съвсем. "Трудно ми е, тежко ми е, не мога да си стъпя на краката. Не мога да съм и майка, и баща. Много ми е трудно. От време на време идват нашите, но те не са оттук. Няма някой, който да е до мен всеки ден. Справям се сам с двете деца", признава Мирослав и разказва как минава денят му. "Водя големия на училище, после го взимам", казва той. После следват рехабилитации с Марти.

"Големият ми син също е много объркан. Не го показва. И той ходи на психолог. По някой път е агресивен към децата, а той друг път никога не е бил такъв. Изкарва по друг начин", казва отчаяният баща. "Аз самият още съм объркан. Ходих на психолог. Не искам да повярвам какво стана, просто не мога да свикна. Винаги се връщам назад, с това лягам, с това ставам. Аз не мисля за друго. Това никога няма да излезе от мене, само там се връщам. Нямам един нормален сън", допълва той.

"Материалите по случая бяха предявени на пострадалите и техните повереници, както и на обвиняемия и неговите защитници", коментира пред "Телеграф" говорителят на НслС Мариан Маринов. "След това бяха докладвани на наблюдаващия прокурор, който е изпратил делото на разследващия за приключването му с мнение за съд. В момента изготвяме и списъка на лица за призоваване. До седмица ще бъде изпратено на разследващия и след което прокурорът би следвало да го внесе в Бургаския окръжен съд. Случаят е голям, а документите по обем са 20 тома", добави той.