Прокуратурата повдигна ново, по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев

Окръжната прокуратура в Бургас предяви новото, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с електрическо АТВ петима души. В следствие на удара, няколко дни след инцидента в болница почина 35-годишна жена.

Според новата правна квалификация случаят е определен като особено тежък, престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана, съобщава БНР.

Адвокатът на подсъдимия Галина Колева заяви, че ще поиска контролната кръвна проба да бъде отново изследвана. Причината е, че Бургазлиев категорично отрича да е пушил наркотичното вещество.

Близо 2 часа продължи престоят на Никола Бургазлиев в Окръжната прокуратура в Бургас. През това време неговият адвокат Галина Колева подробно се е запознала с новото обвинение, а Бургазлиев отново е дал обяснения за пътния инцидент:

До края на следващата седмица се очакват резултатите от автотехническата експертиза на АТВ-то от катастрофата. Тогава ще стане ясно и дали обвинението ще претърпи ново прецизиране.