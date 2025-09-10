IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата повдигна ново, по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев

Подсъдимият отрича да е пушил марихуана

10.09.2025 | 16:45 ч. Обновена: 10.09.2025 | 18:20 ч. 12
БГНЕС

Окръжната прокуратура в Бургас предяви новото, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с електрическо АТВ петима души. В следствие на удара, няколко дни след инцидента в болница почина 35-годишна жена.

Според новата правна квалификация случаят е определен като особено тежък, престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана, съобщава БНР.

Адвокатът на подсъдимия Галина Колева заяви, че ще поиска контролната кръвна проба да бъде отново изследвана. Причината е, че Бургазлиев категорично отрича да е пушил наркотичното вещество. 

Близо 2 часа продължи престоят на Никола Бургазлиев в Окръжната прокуратура в Бургас. През това време неговият адвокат Галина Колева подробно се е запознала с новото обвинение, а Бургазлиев отново е дал обяснения за пътния инцидент:

До края на следващата седмица се очакват резултатите от автотехническата експертиза на АТВ-то от катастрофата. Тогава ще стане ясно и дали обвинението ще претърпи ново прецизиране.

Никола Бургазлиев прокуратура Слънчев бряг марихуана
