Румен Радев: 9 май е преди всичко ден на преклонение пред паметта на българските воини

Министър-председателят Румен Радев заяви, че 9 май е преди всичко ден на преклонение пред паметта на българските воини от Втората световна война и пред милионите жертви, които със смъртта си са спрели похода на нацизма в Европа.
"Най-кръвопролитният конфликт на ХХ век беляза живота на поколения и неговият край отвори пътя за отказ от употребата на сила на Стария континент", написа Радев във Facebook.
По думите му Денят на победата е отворил вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави.
"Затова Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и в Близкия изток", посочи премиерът.
Той допълни, че ЕС трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира в Европа и в съседните региони.
По-рано министър-председателят и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.