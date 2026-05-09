Румен Радев: 9 май е преди всичко ден на преклонение пред паметта на българските воини

Министър-председателят Румен Радев заяви, че 9 май е преди всичко ден на преклонение пред паметта на българските воини от Втората световна война и пред милионите жертви, които със смъртта си са спрели похода на нацизма в Европа.

"Най-кръвопролитният конфликт на ХХ век беляза живота на поколения и неговият край отвори пътя за отказ от употребата на сила на Стария континент", написа Радев във Facebook.

По думите му Денят на победата е отворил вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави.

"Затова Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и в Близкия изток", посочи премиерът.

Той допълни, че ЕС трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира в Европа и в съседните региони.

По-рано министър-председателят и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.