И втората проба доказа: Бургазлиев е бил надрусан по време на катастрофата с АТВ-то

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който помете 5-ма души с АТВ в Слънчев бряг показва, че е управлявал под въздействие на наркотици. Това съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

Това са резултатите от контролната кръвна проба, която беше направена по искане на защитата на обвиняемия.

Отново по тяхно искане - тя беше извършена във Варна. Разследването е на финалната права. Готова е и автотехническата експертиза.

При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишния Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома. Детето вчера беше изписано от болница "Пирогов" и му предстои рехабилитация.