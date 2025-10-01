IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И втората проба доказа: Бургазлиев е бил надрусан по време на катастрофата с АТВ-то

Той се вряза в петима души, една жена загина

01.10.2025
И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който помете 5-ма души с АТВ в Слънчев бряг показва, че е управлявал под въздействие на наркотици. Това съобщи bTV, позовавайки се на  свои източници.

Това са резултатите от контролната кръвна проба, която беше направена по искане на защитата на обвиняемия.

Отново по тяхно искане - тя беше извършена във Варна. Разследването е на финалната права. Готова е и автотехническата експертиза.

При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишния Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома. Детето вчера беше изписано от болница "Пирогов" и му предстои рехабилитация.

